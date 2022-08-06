путін залежний, – політтехнолог сказав, чи є шанси на перемовини у найближчі місяці

Президент Туреччини Реджеп Ердоган запропонував владіміру путіну зустрітися Володимиром Зеленським. Він також зазначив, що "переможця у війні в Україні не буде".

В ефірі 24 каналу політтехнолог Михайло Шейтельман прокоментував, що путін насправді певною мірою залежний від Ердогана, який сьогодні має сильнішу позицію.

Важливо Ердоган грається з путіним, – Фейгін оцінив можливість допомоги росії

За його словами, путін – це помираюча імперія. Він поки ще не програв війну проти України, але безумовно погруз в ній. Все пішло не по його сценарію. Тим часом Ердоган головний переможець останніх місяців й, напевно, років. Адже це людина, у якої вийшло все те, що вона планувала. Навіть те, що часто здавалося нереальним.

Він вибрав собі конкретно стратегію – в певному сенсі відновлення Османської імперії. Проте інакше – не так, як путін. Не шляхом захоплення земель, а шляхом політичного й економічного впливу,

– пояснив Михайло Шейтельман.

Політтехнолог зазначив, що у всіх турецькомовних країнах можна знайти багато мереж турецьких готелів, енергетичних компаній та загалом турецьких інтересів. Це все те, чим займається Ердоган.

Зустріч в Сочі

Михайло Шейтельман пояснив, що путін під час зустрічі з Ердоганом мав багато прохань.

"Чого хоче путін ми знаємо. Він хоче негайних перемовин. Хоче перемирʼя. Хоче закріпитися на окупованих територіях. А Ердоган готовий підіграти путіну, тому що він хоче виступити миротворцем", – пояснив Михайло Шейтельман.

Він зазначив, що слова турецького президента про "не буде переможця" звучали тільки тому, що він був в Сочі. Якби Ердоган приїхав до Києва, він би сказав, що українці будуть переможцями.

Візит Ердогана до України

На думку політтехнолога, візит Ердогана обовʼязково відбудеться, тому що йому це дуже потрібно, адже це дуже "красиво". Це людина красивих жестів, яка зараз демонструє свою силу, а також ще й відчайдушно смілива.

Він складним шляхом йшов до влади, не так, як путін. Він не був якимось дрібним агентом КГБ. Він складним шляхом прийшов до влади та отримав її. Він реально й по справжньому найпопулярніший в Туреччині лідер. Саме тому наважиться на будь-які сміливі кроки й буде їх здійснювати,

– розповів Михайло Шейтельман.

"В нього були сміливі заяви щодо підтримки України й до війни. Саме Ердоган наважився давати нам "Байрактар" ще до війни, коли ніхто не давав ніякої зброї. Проте не треба думати, що він на нашому боці. Він абсолютно на своєму боці. Він тільки за Туреччину й Османську імперію. Дотримується тільки своїх власних інтересів", – пояснив Шейтельман.

За словами експерта, сьогодні інтереси України й Туреччини співпадають сильніше, ніж інтереси росії та Туреччини. Тільки тому турецький президент наш ситуативний союзник.

Чи зможе Ердоган домовитися про прямі перемовини Зеленського й путіна

Михайло Шейтельман вважає, що не зможе. путін готовий йти на перемовини тільки тоді, коли знає, що може вийти із ситуації з "перемогою". Тим часом Україна, Зеленський й загалом політичне керівництво – не готові дати російському диктатору досягнути успіхів та не підуть йому на поступки.

Дивіться повне відео: перемовини путіна та Ердогана

Останні новини щодо зустрічі в Сочі