Очільник Кремля у розмові з прем'єр-міністром Словаччини Фіцо, яка відбулась у Китаї, де Путін перебуває з чотириденним візитом, зробив декілька заяв. Озвучене російським диктатором вказує на те, що він перебуває у біполярному стані.

Таку думку в етері 24 Каналу висловив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк, наголосивши ще й на слабкому інтелекті Путіна.

Росія веде війну усвідомлено: на що вона націлена?

Російський диктатор під час зустрічі з Фіцо озвучив, що в Росії ніколи не було бажання на когось нападати, такої мети немає і щодо ЄС. Він також зазначив, що мета Росії в Україні – захист власних інтересів. Буцімто Москва була змушена захищати людей, які пов'язують свою долю з Росією.

Подоляк, коментуючи такі слова Путіна, нагадав, що взагалі-то російська армія у 2014 році здійснила напад на Україну і в той час ніяких загроз для Росії не існувало. Аналогічна агресія була і в бік Грузії.

Росія завжди нападає, атакує, вбиває людей на інших територіях. Це перше і ключове. Тому факт її агресії безсумнівний, неспровокований. За це вона понесе відповідальність,

– підкреслив Подоляк.

Путін також заявив, що Росія проти вступу України в НАТО, при цьому не заперечує її долученню до Європейського Союзу. Радник голови ОПУ зазначив, що тема Альянсу – не є провокаційною для Росії. Країна-агресорка напала на нашу державу з інших намірів. А саме з метою швидко захопити її території, росіяни планували це зробити за декілька днів.

"Вони спробували це зробити у 2014 році, отримали плацдарми: Крим і частину Донецької та Луганської областей. Подивилися на реакцію міжнародної спільноти, перш за все Європи. Ця реакція була трохи дивною навіть для Росії. Меркель тоді запропонувала зробити Росію базовим газовим агентом всієї Європи", – нагадав Подоляк.

Тому Росія, побачивши таку реакцію європейців, вважала, що це знак того, що ніхто не буде дивитись на окупацію всієї України. Тому війна з боку Кремля, як зауважив радник голови ОПУ – абсолютно усвідомлена і скерована на знищення великої кількості населення.

Відсутність логіки в словах Путіна

Путін заявив, що Росія не відповідала на українські атаки на енергетичну інфраструктуру, але не витримала і почала вже реагувати на це. Подоляк на це зазначив, що в цих словах немає логіки. Адже спочатку бити по таких об'єктах в Україні почала як раз російська армія. Саме вона першою почала руйнувати енергетику нашої держави.

Вона це робила у 2022 і 2023 роках. А коли Україна передбачила свої інструменти для ударів по Росії, то тепер вона починає говорити, що б'ють по її енергоінфраструктурі. Радник голови ОПУ підкреслив, що війна має бути двосторонньою, агресор повинен відчувати те, що він вчиняє на території того, на кого напав.

"Неможливо зупинити агресора, якщо не руйнувати інфраструктуру війни на його землі. Будь-які пояснення Путіна не мають сенсу. В нього є тільки три завдання, які він періодично вирішує: не допустити припинення вогню; затягнути максимально час; не допустити проти країн, які є основними реципієнтами російської нафти й газу, введення вторинних санкцій", – пояснив Подоляк.

Які ще заяви зробив Путін у Пекіні?