"Заручник на Валдаї": чому приїзд Лукашенка до Путіна супроводжується дивною тишею

26 червня Лукашенко прибув у Росію, його зустріч з Путіним відбулась на Валдаї у резиденції російського диктатора. Цього разу ні спільних фото, ні заяв. Вона проходить в інформаційній тиші. Одна з головних причин цього криється в тому, що їм немає що сказати на публіку.

Таку думку у розмові з 24 Каналом висловив політолог Володимир Фесенко, додавши, що Лукашенко не може озвучувати свої страхи, адже це удар по власній репутації, бо ж він завжди хоче виглядати сильним лідером. А Путін в аналогічній ситуації – йому теж нічого озвучувати.

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Лукашенко боїться війни

Зі слів політолога, є побоювання, що така закрита зустріч Путіна і Лукашенка може призвести до певної ескалації, до втручання Росії у справи Білорусі та втягування її у війну проти України. Такий ризик, на його погляд, дійсно існує.

І не випадково Лукашенко постійно повторює (були кадри перед його поїздкою на Валдай, де він зустрічався з губернатором Московської області), що мав розмову з представниками України. Він не пояснив, з ким саме, але нібито сторони обговорювали, як залагодити проблемні питання, які нині виникли.

Фесенко припустив, що першочергово мовиться про ультиматум Зеленського щодо Лукашенка, який стосується і ретрансляторів на кордоні з Україною, які допомагали Росії коригувати удари дронами, і деяких інших питань.

Лукашенко боїться війни. Це дуже помітно. Він розуміє, що Білорусь буде тут не просто заручником, а він сам стане заручником в цій війні. Зараз дуже популярна версія, її навіть в Росії висловлюють деякі коментатори, про те, а чи не став Лукашенко заручником на Валдаї? Такий собі домашній арешт під контролем Путіна,

– озвучив Фесенко.

Політолог висловив припущення, що Лукашенко приїхав до очільника Кремля просити допомоги. Однак систем ППО не вистачає самій Росії. Зараз росіяни намагаються посилити протиповітряну оборону в Москві й навколо неї. У списку пріоритетних об'єктів, які хочуть максимально захистити і путінська резиденція на Валдаї. Тому на Білорусь тим більше не вистачить таких систем.

"Якщо мовиться про перекидання якихось військових ресурсів в Білорусь, це було б серйозним ризиком для нас. Але боєздатна частина російської армії зараз зосереджена на війні проти України. Вільних резервів у Путіна зараз немає для того, щоб перекинути в Білорусь угруповання в 100 тисяч осіб", – пояснив Фесенко.

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Путін може пообіцяти допомогу, взявши "розписку кров'ю"

Зі слів політолога, не варто виключати, що російський диктатор під час розмови з Лукашенком може йому пообіцяти якусь допомогу (потім просто не надати її) і за це взяти "розписку кров'ю", тим самим ще більше обмежити суверенітет Білорусі, сильніше прив'язати її до Росії.

Думаю, що в цьому напрямку можуть йти ці переговори. Але, безумовно, це свідчення того, що зараз ситуація є проблемною як для Путіна в цілому вимірі конкретних об'єктів і регіонів (першочергово Криму, де паливна криза), так і Білорусь стала проблемним місцем. Це ризики того, що бойові дії можуть розпочатися і на території Білорусі або охопити її. А це вже буде виклик для міжнародної безпеки,

– констатував Фесенко.

Він підсумував, що це буде проблема не лише для Лукашенка чи Путіна, це ризики для європейських сусідів Білорусі, тієї ж Польщі, та проблема для Китаю. Тому політолог не виключає, що до теми взаємин у трикутнику Київ – Мінськ – Москва можуть проявити інтерес і Пекін, і Брюссель, і Варшава. Він прогнозує, що якщо увага останні тижні була прикута до проблеми україно-польських взаємин, то найближчими днями на перший план може вийти саме білоруська тема.