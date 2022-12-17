Хоче анексувати всю Білорусь, – полковник ЗСУ припустив, навіщо Путін летить до Лукашенка

19 грудня російський диктатор Владімір Путін зустрінеться у Мінську із самопроголошеним президентом Алєксандром Лукашенком. Кремль хоче повністю анексувати Білорусь.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, Білорусь фактично вже й так окупована. Але Путін нібито хоче організувати так зване "входження" цієї країни до складу Росії.

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Хоче продати "перемогу" росіянам

Як наголосив Світан, це був би вигідний крок для Путіна. Він би зміг продати цю "перемогу" мільйонам росіян, які його підтримують.

Анексувати Білорусь та ввести її в склад Росії було б хорошим ходом для Путіна. Його можна було б продати своїм 100 мільйонам росіян, які розділяють з ним думку щодо війни в Україні,

– зазначив Світан.

Путін, можливо, хотів також продати росіянам спробу анексії Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей. Однак йому нічого не вдалося, адже українська армія поступово звільняє ці території.

Щодо ймовірного наступу з боку Білорусі поки що можна бути більш-менш спокійними. Наразі там не вистачає військ, щоб здійснити масштабне вторгнення.

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