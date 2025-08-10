Дональд Трамп та Владімір Путін 15 серпня планують провести зустріч на Алясці. На тлі цього російська пропаганда вже почала трубити про "кінець "СВО".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пропагандистські ЗМІ.

Як у Росії бачать зустріч Трампа і Путіна?

Так, в ефірі державних телеканалів Росії пропагандисти вже почали прогрівати росіян, готуючи їх до так званого "миру". Під епічну музику зустріч Трампа і Путіна подаються як "прекрасну можливість для налагодження діалогу".

Ба більше, росіяни вже нафантазували, що президенти США та Росії вже у цю п'ятницю підпишуть "план закінчення "СВО" і, мовляв, війна закінчиться.

Проте вочевидь у росіян занадто високі очікування від цієї зустрічі. Генсек НАТО Марк Рютте зауважив, що Трамп влаштує Путіну "перевірку" на Алясці – наскільки він налаштований на мир. Водночас про жодні угоди щодо України у цей день не може бути і мови.

Крім того, в ефірі каналу CNN посол США у НАТО Метью Вітакер заявив, що жодний шматок території не буде віддано за просто так.

"Жодні великі шматки чи ділянки території, за які не боролися чи не заслужили на полі бою, не будуть просто так віддані", – сказав він.