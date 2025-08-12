Володимир Зеленський висловився про майбутню зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна, яка може відбутися 15 серпня. Президент України наголосив, що цей саміт буде важливим, але нічого про Україну без наших представників ухвалити не зможуть.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Володимира Зеленського під час форуму "Молодь тут", цитує "Новини.LIVE".

Що сказав Зеленський про зустріч Трампа і Путіна?

Володимир Зеленський наголосив, що перемовини на рівні лідерів США та Росії безумовно важливі. Але президент наголосив, що говорити про Україну без України неможливо, бо інакше жоден українець не прийме результатів таких перемовин.

Тому розмова президента США і Путіна, безумовно, може бути важливою для їх двостороннього треку. Але нічого про Україну без нас вони ухвалити не можуть. Маю надію, що президент Сполучених Штатів це розуміє й усвідомлює,

– заявив президент України.

Глава держави підкреслив, що буде зустріч на рівні лідерів трьох сторін: Росії, України та США. Однак дата цієї зустрічі поки невідома.

"Якщо ми хочемо закінчити війну, так, вона буде. І там будуть порушуватися ті чи інші питання. Стояти на правді, на своїй правді. Безумовно, робити все, щоб ця війна закінчилася. Я думаю, що здавати свою свободу та незалежність, а це найголовніше, що не можна здавати в цій війні. Бо як би нам складно не було, війна ця за незалежність України. Мало хто усвідомлює, цю війну за незалежність Україна вже вистояла. Треба трішки. Ще трішки має пройти час, щоб нас не зламали. Будь-хто. Я думаю, що це найголовніше", – сказав Зеленський.

Він також зауважив, що майбутнє України залежить від самих українців, від єдності та мужності.