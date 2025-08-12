Таку думку 24 Каналу висловив політолог Тарас Загородній, зауваживши, що активізація українських ударів по об'єктах на території Росії спостерігається протягом останніх 10 днів.

Що Україна показує Трампу?

Політолог наголосив, що завдаючи далекобійних ударів по російській території, Україна демонструє силу.

Така наша перемовна позиція напередодні зустрічі Трампа та Путіна,

– зазначив Загородній.

За його словами, Україна показує американцям, що вони можуть домовлятися про будь-що, але є важливий нюанс – Київ відповідальний за подій, які відбуваються у Росії. Тому доведеться домовлятися з Україною.

Довкола теми ударів по російських НПЗ та інших об'єктах є багато спекуляцій. Зокрема, подейкують, що тривала пауза була пов'язана з забороною з боку Білого дому. Втім, на думку політолога, нинішній адміністрації президента США байдуже на російську нафтопромисловість.

Зараз команда Трампа взяла курс на те, щоб розібратися з Венесуелою. Там вони теж хитро діють. Спочатку Трамп почав знімати санкції з Венесуели, даючи венесуельській компанії можливість видобувати нафту. Проте для того, щоб тримати в тонусі президента Венесуели Ніколаса Мадуро, вдвічі збільшили винагороду за його затримання.

Загалом американцям вигідніше мати під рукою Венесуелу, яка має найбільше родовищ нафти у світі.