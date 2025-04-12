Третя спроба чи останній шанс: Трамп відправив Віктоффа до Росії з єдиною метою

Спецпредставник Трампа Стів Віткофф здійснив уже третій візит до Росії. Він обговорив з Владіміром Путіним війну в Україну, але це не всі ключові теми розмови.

Між Росією та США впродовж тижня відбувалися технічні розмови. Про це 24 Каналу розповів речник Українського конгресу Америки Андрій Добрянський, зауваживши, що у них не брав участь ні Віткофф, ні Держсекретар Марко Рубіо.

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З якою умовою приїхав Віткофф

Технічні розмови, які відбулися впродовж тижня, стосувалися обміну в'язнями між Росією та США. Його провели 10 квітня на знак "зміцнення довіри". Також представники країни могли говорити про роботу дипломатичних місій. Ймовірно, у США хотіли б збільшити своє посольство у Москві.

Ми знаємо, що Україна першою їде до США щодо угоди. У Білому домі заявляли, що давали безліч можливостей Росії зупинити обстріли,

– зазначив Андрій Добрянський.

В іншому випадку можна очікувати на санкції. До того ж американці не розуміють, чому тарифи не застосовують проти Росії, адже вона не припиняє обстріли.

Ще в першій телефонній розмові Трамп просив Путіна про перемир'я. Після цього у Білому домі заявили, що незадоволені тим, що відбувається. Згодом президент США прямо звинуватив Росію у затягуванні процесу.

Я думаю, що Віткофф приїхав до Росії, щоб побачити, чи може він отримати хоча б часткове припинення вогню, яке обіцяли раніше. Якщо цього не відбудеться, то є санкції та підвищення тарифів,

– додав речник Українського конгресу Америки.

За повідомленням ЗМІ, Трамп нібито поставив Путіну ультиматум – досягти перемир'я до кінця квітня. Його він передав саме через Віткоффа.

Саме це є головним. Білий дім був незадоволений телефонною розмовою з Путіним. Ми знаємо, що мали бути додаткові розмови, але Трамп вже їх не хотів, аж поки не буде змін у поведінці Росії,

– підкреслив Андрій Добрянський.

Трамп був упевнений, що зовсім скоро оголосить про настання миру, але Росія вперто не хоче долучитися до мирного врегулювання. Тому цілком ймовірно, що ультиматум справді існує.

Нагадаємо, зустріч Путіна та Віткоффа тривала понад 4 години. Сторони зустрілися у Санкт-Петербурзі та говорили про аспекти врегулювання війни. Також були представники російської влади, серед яких найближчі помічники глави Кремля.