Після низки закликів Володимира Зеленського до особистої зустрічі з Володимиром Путіним у Кремлі нарешті відреагували на цю пропозицію. Там заявили, що приймуть українського президента у Москві.

Про це заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, передає РИА Новости.

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Як у Кремлі відповіли на ініціативу Зеленського?

У Кремлі нарешті відреагували на пропозицію Зеленського щодо зустрічі із російським диктатором Путіним на полях саміту G7 у Франції.

Якщо Зеленський готовий говорити відповідально і серйозно, власне, київському режиму чудово відомо про що, то він завжди може приїхати до Москви, де його приймуть,

– уточнив Пєсков.

Водночас він стверджує, що офіційних пропозицій щодо зустрічі Путіна та Зеленського під час саміту G7 російська сторона не отримувала.

Також Пєсков наголосив на відсутності офіційних каналів зв'язку між Москвою та Києвом. Крім того, за його словами, точні терміни можливого візиту Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Росії поки не визначені.

Нагадаємо, 15 червня агентство Reuters повідомило, що Україна надіслала запит на особисту зустріч із російським воєнним злочинцем Володимиром Путіним на полях саміту G7. Президент України знову намагався організувати переговори щодо припинення війни, навіть попри те, що Росія знову показала відсутність готовності до діалогу.