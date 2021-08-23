Зустріч з Путіним: Меркель зробила все, що могла

Прощальний візит. За місяць з невеликим до завершення своїх повноважень на посту канцлерки Німеччини Ангела Меркель у низці інших прощальних візитів відвідала Москву і розмовляла з Володимиром Путіним віч-на-віч. Далі читайте російською.

Интервью в раззолоченном Александровском зале это, понятно, далеко не вся встреча и даже не главная ее часть. Но о главной части, как всегда, мы, простые смертные, можем только догадываться.

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И на июньской встрече с президентом Байденом главное осталось вне нашего поля зрения, но по репликам обоих президентов тогда было хорошо видно, что Путин ошарашен и даже не может этого скрыть. Байден, напротив, очевидно (в изначальном смысле слова, то есть зримо для всех) был доволен результатами встречи и сказал, что рассчитывает на постепенное возрастание эффекта от нее – "через три месяца, полгода, может быть, через год". На этот раз ничего подобного не было.

Путин отвечал на все вопросы канцлера Меркель предсказуемо, в обычной нагловатой манере, врал, не моргнув глазом, и скучающим взглядом обводил роскошную лепнину потолка, когда Ангела Меркель начинала говорить о правах человека, германских некоммерческих организациях, только что запрещенных в России и, особенно, о "фигуранте", то есть об Алексее Навальном.

Меркель уходит, она уже никак не сможет повлиять на политику Германии и Европы, о чем с ней говорить, кроме как повторяя обычные, в отношении пожилой дамы любезности.

Помню, как после встречи Путина с Байденом в Женеве, канцлер Германии ратовала за такую же встречу с Путиным лидеров Евросоюза, но встреча не получилась, ничего сравнимого по эффекту той встречи (видимо перед руководством союзных держав Джозеф Байден был достаточно откровенен) на европейском уровне не произошло.

И вот Ангела Меркель сама отправилась на свидание со своим "собинным" другом. За полтора десятка лет возглавления Германии госпожа Меркель кажется раз уже двадцать лично встречалась с Путиным. Чего ждала она от этой встречи. Чуда? – Вряд ли, – она слишком умна и опытна для этого. Может быть это – порыв некоего сентиментального чувства, последнее "прости"? Ведь уйдя с поста канцлера встретиться ей с Путиным будет непросто, да и не за чем? То же вряд ли. Думаю, мудрая Ангела ждала того самого скучающего взгляда Путина на совместной пресс-конференции, какой увидели мы все.

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Зачем же этот визит в Москву в годовщину отравления Навального, которого именно Меркель буквально вызволила и выходила после попытки убийства русского политика "новичком"? И накануне, кстати, очередной годовщины пакта "Молотов-Риббентроп", который Меркель не устает осуждать, а Путин рьяно оправдывает.

Мне кажется, что такой мудрый и опытный политик как Ангела Меркель, идя на эту встречу и предвидя поведение отлично известного ей "Владимира", преследовала ту же долговременную цель, что и президент Байден – "через полгода, через год"... Возможно, Байден и Меркель даже обсудили некоторые моменты этого долговременного плана во время встречи, тоже прощальной для Меркель, в Вашингтоне.

Думаю, что с глазу на глаз Путину вновь было сказано, что он привел Россию в полный тупик, что его планы стать лидером "нового правого Интернационала" рухнули из-за его же глупой экстремистской политики и беспробудной лжи, которой стыдятся или, по крайней мере считают проигрышной, все западные политики, надеющиеся успешно выступить на выборах.

Используя право старого приятеля, Ангела Меркель, должно быть, показала своему русскому собеседнику, что за двадцать лет он ничего не добился, даже в отношении себя лично и своего ближнего круга, что степень его нерукопожатности такова, что теперь мощный набор санкций против него и его друзей не вызовет ни чьих возражений в ЕС, и что статья Алексея Навального, опубликованная накануне крупнейшими газетами мира, читается очень внимательно и с большим сочувствием в Германии и во всем Евросоюзе.

Ангела Меркель, должно быть, дала понять, что об экономических проблемах России и о личных авуарах Путина известно все, что курок взведен и смертельный выстрел может прозвучать в любой момент, когда крупнейшие державы Запада сочтут это нужным. И красные линии (это уже было на пресс-конференции) были проведены явственно - отказ от агрессии в Украине и где-либо еще на послесоветском пространстве, судьба Алексея Навального и права граждан и общественных организаций в России, сотрудничество, или, напротив, противостояние Западу в Афганистане.

А теперь немного фантазии – "Владимир, мы ровесники. Мы полтора десятилетия управляли нашими странами бок о бок. Я, как и мои предшественники, хотела, чтобы Россия была частью Европы и развитого мира. Но вы предпочли особый путь, путь противостояния и путь полного пренебрежения всем тем, что ныне в цивилизованном мире считают приличным и достойным. Чего вы добились? Крыма, абсолютной власти над бегущим от Вас народом? Но та ли это цена? Мы оба устали от власти и ответственности. Мне есть куда уйти, а Вам? Вот цена пренебрежения нравственными нормами, принятыми всеми цивилизованными странами после разгрома нашего доморощенного нацизма. Зачем Вам это? Вы остаетесь у власти, у Вас еще есть возможность разрулить ситуацию, вывести из тупика отчаяния и страха самого себя и всю страну, которой Провидение дало Вам управлять так долго. Используйте этот свой шанс. Мы поможем вам. И президент Байден готов помочь, и Борис Джонсон, и мой друг Макрон. Но только если вы, то есть Ваша страна, начнете действительно двигаться в направлении из тупика к широкому пространству принятого среди людей человеческого общения. Мы оба уже совсем не молоды, нам нужен покой, и желанна добрая память потомков, да и счастье близких, наших детей и внуков, увы, у меня их нет, но у Вас они есть (Вы, кажется, как-то говорили, что любите их), нам тоже не безразлично. Подумайте обо всем этом, Владимир. Я для того и приехала в Москву, чтобы в последний раз сказать Вам об этом. Подумайте".

Человек, любой человек, намного больше того образа, какой мы видим в нем и даже того, какой он сам видит в себе. Путин – это не только карикатуры на него Сергея Елкина, это еще и живой, быстро ветшающий пожилой человек. Не только германский канцлер, но и я его ровесник, и по себе могу судить, каково ему сейчас. Наверняка слова умных и уважаемых им собеседников (как бы ни прикидывался Путин на людях), его ровесников запали ему в душу. А вот сумеет ли он дать им, этим словам, жизнь, зависит только от самого российского тирана.

Ангела Меркель сделала все, что могла.