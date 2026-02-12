Група "Рамштайн" надає Україні ще 35 мільярдів доларів оборонної допомоги

У Брюселі 12 лютого відбулась зустріч Контактної групи з питань оборони України. Партнери заявили про рішення надати 35 мільярдів доларів нової військової допомоги.

Про це повідомив Укрінформ із посиланням на заяву міністра оборони Великої Британії Джона Гілі.

Нова оборонна допомога Україні: що відомо?

За словами Джона Гілі, країни-партнери домовились виділити Україні 35 мільярдів доларів нової оборонної допомоги.

Британський міністр зазначив, що Росія продовжує жорстоку агресію та удари ракетами й дронами по лінії фронту, а також по мирних містах України. Гілі наголосив, що союзники посилять військову підтримку України та тиск на Росію.

Міністр оборони України Михайло Федоров уточнив, що частину коштів планують спрямувати на зміцнення, зокрема, систем ППО.

Велика частина цих анонсів (про допомогу Україні – 24 Канал) ідуть на систему протиповітряної оборони, на дрони, розвиток дроно-штурмових підрозділів, deep strike та дрони-перехоплювачі,

– додав Федоров.

Джон Гілі наголосив, мета Контактної групи полягає у підтримці України нині й допомоги в забезпеченні миру в майбутньому.

Ми хочемо зробити 2026 рік роком закінчення цієї війни, роком забезпечення миру,

– резюмував британський міністр.

Хто ще посилює підтримку України?