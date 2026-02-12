Група "Рамштайн" надає Україні ще 35 мільярдів доларів оборонної допомоги
- Партнери Контактної групи з питань оборони України зобов'язались надати 35 мільярдів доларів нової військової допомоги Україні.
- Кошти будуть спрямовані на зміцнення систем ППО та дрони з метою підтримки України та забезпечення миру.
У Брюселі 12 лютого відбулась зустріч Контактної групи з питань оборони України. Партнери заявили про рішення надати 35 мільярдів доларів нової військової допомоги.
Про це повідомив Укрінформ із посиланням на заяву міністра оборони Великої Британії Джона Гілі.
Дивіться також Британія передасть Україні 1000 ракет: країна виділила на допомогу 700 мільйонів доларів
Нова оборонна допомога Україні: що відомо?
За словами Джона Гілі, країни-партнери домовились виділити Україні 35 мільярдів доларів нової оборонної допомоги.
Британський міністр зазначив, що Росія продовжує жорстоку агресію та удари ракетами й дронами по лінії фронту, а також по мирних містах України. Гілі наголосив, що союзники посилять військову підтримку України та тиск на Росію.
Міністр оборони України Михайло Федоров уточнив, що частину коштів планують спрямувати на зміцнення, зокрема, систем ППО.
Велика частина цих анонсів (про допомогу Україні – 24 Канал) ідуть на систему протиповітряної оборони, на дрони, розвиток дроно-штурмових підрозділів, deep strike та дрони-перехоплювачі,
– додав Федоров.
Джон Гілі наголосив, мета Контактної групи полягає у підтримці України нині й допомоги в забезпеченні миру в майбутньому.
Ми хочемо зробити 2026 рік роком закінчення цієї війни, роком забезпечення миру,
– резюмував британський міністр.
Хто ще посилює підтримку України?
Раніше повідомлялось, що Велика Британія виділила понад пів мільйона фунтів стерлінгів для посилення оборони України. Зокрема, передадуть 1000 легких багатоцільових ракет, 1200 ракет для ППО та сотні тисяч артилерійських снарядів.
Нещодавно Швеція оголосила про третій пакет оборонної допомоги в межах PURL. Кошти спрямують на закупівлю оборонного обладнання та систем ППО.