"Головне завдання одне": над чим Сікорський та Сибіга працюють зараз в Києві

Очільник МЗС України Андрій Сибіга 13 вересня зустрівся у Києві зі своїм польським колегою Радославом Сікорським. Вони обговорили оборонну підтримку України, посилення тиску на Росію. Зокрема приділили увагу російським атакам біля українсько-польського кордону і потребу реагувати на такі дії Кремля рішучіше.

Ведуча 24 Каналу Софія Трощук розповіла про деталі пресконференції, яку провели для ЗМІ Сибіга і Сікорський. Вони озвучили, на яких питаннях зараз зосереджені.

В пріоритеті – захист повітряного простору України

Очільники МЗС України та Польщі говорили про співпрацю між польськими та українськими компаніями. Вони запевнили, що цей процес триває, зокрема в оборонній сфері.

Одне з ключових питань цього дня – це оборонна додаткова підтримка України, за неї Андрій Сибіга подякував Радославу Сікорському. Але деталей не уточняв. Кажуть, що зараз головне завдання – це захист неба над Україною та збільшення ціни цієї війни для Росії,

– озвучила Трощук.

Сибіга наголосив, що після таких терористичних атак Росії, яка відбулась 13 вересня, коли постраждала низка українських регіонів, варто карати агресора санкціями. Зокрема обмежувати можливості росіян виготовляти зразки зброї, якою вони обстрілюють українські міста, її інфраструктуру, пункти пропуску на кордонах з іншими країнами. Адже ворог має сьогодні західні комплектуючі в своєму озброєнні. Сибіга підкреслив, що не всі механізми нині застосовані, аби не допустити такого.

Також Сибіга озвучив, що Росія своїм терором зупинила трафік у Чорному морі. Наразі немає змоги транспортувати свою продукцію морем до країн, які її потребують. В цьому вина Росії, яка першою почала здійснювати обстріли, на що Україна відповіла. Сибіга говорить, що на міжнародній арені голос Польщі залишається важливим,

– розповіла Трощук.

Міністр закордонних справ України наголосив на необхідності відновлення свободи мореплавства та важливості підтримки Польщі в цьому питанні з огляду на російський терор проти портів, цивільних суден.

Детальніше про візит Сікорського до Києва: дивіться відео