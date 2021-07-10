Байден нагадує Зеленському про його ж обіцянки: чого чекати від зустрічі президентів

Зеленський поїде в США, щоб просити допомоги. І це нормально. Україні потрібна ця допомога у війні з Росією. В США неодноразово наголошували, що така допомога прямо залежить від прогресу влади у реформах.

Державний секретар США Ентоні Блінкен окреслив 5 головних кроків, за якими вони оцінюватимуть наявність такого прогресу. В цьому блозі – про досягнення української влади у цих реформах.

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Кожен з озвучених Блінкеном пріоритетів – частина теорії змін Центру Протидії Корупції. От такий збіг.

Державний секретар США прекрасно розуміє український контекст, його меседжі спрямовані особисто Володимиру Зеленському і прямо стосуються його візиту до Вашингтону. З українським президентом точно будуть обговорювати саме ці реформи. І будь-які маніпуляції Зеленського щодо них – точно не прокатять.

Про які реформи мовиться

Отже, на яких реформах наголосив Блінкен і які успіхи в них має Володимир Зеленський.

• Законопроєкти щодо ВРП та ВККС

Блінкен заявляє про важливість ухвалення законопроєктів щодо Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів у такому вигляді, який забезпечить прозорий відбір суддів.

Дії Зеленського щодо ВККС: законопроєкт прийнятий, однак наразі вирішальна роль міжнародних експертів під питанням. Цю проблему може вирішити лише президент своїм вето з пропозиціями. І тільки наступного тижня, бо він останній в цій сесії.

Якщо або президент, або його депутати продовжать зволікати – Рада не встигне кінцево проголосувати законопроєкт, а значить і жодного руху по реформі не буде.

Дії Зеленського щодо ВРП: законопроєкт підготовлений до другого читання, однак депутати президента виступають проти поправок, які дозволять очистити цей, пробачте, гадючник.

Хоча міжнародні експерти і отримають вирішальний голос у процесі, вони зможуть лише рекомендувати звільнити недоброчесних членів ВРП.

Комітет Ради під керівництвом "слуги" Андрія Костіна не включив до законопроєкту поправку, яка передбачає ефективну процедуру звільнення членів ВРП . Без цієї поправки ніякого очищення ВРП не буде, принаймні в найближчі роки.

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• Відбір керівників НАБУ і САП

Наступна реформа, на якій наголосив Блінкен, прозора процедура відбору керівництва Національного антикорупційного бюро та Антикорупційної прокуратури.

Дії Зеленського щодо САП: контрольована Олегом Татаровим частина комісії тягнула зашкварених кандидатів та показово викидала незалежних. Коли цей план зірвався – комісія за вказівкою Офісу Президента взяла курс або на зрив конкурсу, або його фальсифікацію.



Олег Татаров / Фото credence

• Незалежне управління держпідприємствами

Далі Блінкен наголосив на важливості збереження незалежного управління держпідприємствами.

Дії Зеленського: у порушення закону нахабно звільнено Андрія Коболєва та призначено Юрія Вітренка. Офіс Президента через зашкварений Окружний адміністративний суд міста Київ двічі блокує рішення НАЗК про звільнення Вітренка.



Андрій Коболєв та Юрій Вітренко / Колаж 24 каналу

• Реформа СБУ

Принагідно нагадаю, що вже третій місяць депутати Зеленського не розглядають суперневідкладний законопроєкт Зеленського про ліквідацію ОАСК. Уявляєте, яке співпадіння?

Далі Блінкен заявив про важливість реформи Служби безпеки України.

Дії Зеленського: законопроєкт підвис в Раді, де СБУ та лояльні до служби депутати (від ОПЗЖ, "Батьківщини" та "Слуги народу") вихолощують реформу. Влада хоче обманути суспільство, зберігши за СБУ право на слідство, що перекреслить всю реформу. Через це право СБУ робитиме рівно те саме, що вони робили всі ці роки. Не буде жодних позитивних змін. Власне, як і самої реформи.

• Покарання посадовців

Ще Блінкен наголосив на важливості реального покарання посадовців за корупційні злочини.

Дії Зеленського: відмазує Татарова від покарання за корупційний злочин, чим засвідчує, що незворотність покарання для нього не є пріоритетом і він, як і попередній президент, толерантний до корупції.

Крім Татарова Зеленський руками генпрокурорки Ірини Венедіктової продовжує відмазувати головних корупціонерів. Наприклад, в справах:

"Роттердам+";

"ВіАйБі-Банк" Бахматюка;

ОАСК та інших.

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Зеленському треба ретельно підготуватись

Я хочу, щоб Зеленський чітко усвідомлював, що американська сторона в деталях знає історію по кожній з цих реформ чи пріоритетів. Наші партнери слідкують за цим в щоденному режимі. На кожній зустрічі буде посадовець, який відсікатиме спроби президента України збрехати чи зіскочити. Не треба навіть пробувати це робити.

Особливо не треба робити цього з Байденом.

По-перше, він прекрасно знає Україну.

По-друге, його по цих пріоритетах чудово ознайомлять перед зустріччю.



Зеленському не варто брехати Байдену / Колаж 24 каналу

Наголошу, що всі це реформи не США чи Захід вимагає чи вимагав в Зеленського. Це Зеленський особисто пообіцяв ці реформи Блінкену. Тепер команда Байдена лише нагадує президенту України про його обіцянки.

Дозволю собі пораду Зеленському: їхати в США з реальними результатами по цих напрямках. Ці результати абсолютно можливо забезпечити в найближчі 2 тижні.