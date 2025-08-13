Дональд Трамп та Володимир Путін вже 15 серпня проведуть зустріч на Алясці. Президент США хоче домовитися з російським диктатором, але останній має багато неадекватних вимог.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. За його словами, у західних ЗМІ писали, що зустріч Трампа і Путіна – це провал президента США. Однак Трамп вважає по-іншому.

До теми Трамп може висунути ультиматум Україні та ЄС після саміту з Путіним на Алясці, – The Economist

Чого очікувати від зустрічі Трампа і Путіна?

Як наголосив Клочок, Трамп усвідомлює, що Путін збирається далі воювати. Він хоче домовитися з російським диктатором, аби призупинити бойові дії щонайменше до кінця його каденції.

Наміри Путін стали значно зрозумілішими, коли вияснилося, що до США також їде глава МЗС Росії Сергій Лавров. Малоймовірно, що Кремль готовий до реальних переговорів.

Лавров – носій тієї ідеологічної концепції, яку озвучував Путін. Усі ці 5 регіонів, "денацифікація", демілітаризація і так далі. Лавров їде туди, щоб підсилювати позицію Путіна. Він розповідатиме Трампу, які вимоги потрібно виконати, щоб було завершення війни,

– сказав Клочок.

Цілком ймовірно, що Трампу байдуже на те, хто контролюватиме українські території. Йому хотілося б банально видобувати звідти ресурси та посилювати Сполучені Штати. І цю тему явно будуть обговорювати на зустрічі.

Я не виключаю, що Росія пішла у 2014 році та й потім у повномасштабне вторгнення, щоб заволодіти надрами. Вони не вміють виготовляти товари з високою доданою вартістю. Там копають, а потім продають за кордон. Рідкісноземельні метали є важливими для Трампа. Однак у нього є угода з Україною. Чи буде така ж угода з Росією? Складно сказати. Американці розуміють, що Росія дуже легко порушує угоди,

– зазначив Клочок.

Можливо, що питання ресурсів впливатиме на подальші розмови щодо "обміну" територій, якщо до цього взагалі дійде.

Нагадаємо, в Росії вже розповідають, що не збираються виходити з окупованих територій. Раніше було багато інформацію про нібито "обмін" територіями.