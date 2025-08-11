15 серпня 2025 року президент США Дональд Трамп та Володимир Путін проведуть переговори щодо України на Алясці. Такий вибір місця став несподіванкою, адже подібні саміти зазвичай проходять на нейтральній території.

Історик, політолог та професор Національного університету оборони США Пітер Єльцов розповів 24 Каналу, що зустріч у США більше вигідна Трампу. За його словами, це дає йому перевагу господаря, який приймає опонента на власному полі.

Чому Аляска невигідна для Путіна?

Проведення переговорів на американській землі позбавляє російського лідера відчуття переваги. За словами Пітера Єльцова, господар завжди має більше можливостей контролювати перебіг подій, коли зустріч відбувається у нього вдома.

Аляска – це американська територія, і для господаря завжди краще приймати гостей у себе,

– пояснив історик.

Він зауважив, що очікував би іншого майданчика, наприклад, у країнах Близького Сходу чи в Угорщині.

Єльцов наголосив, що вибір Аляски є радше успіхом для Дональда Трампа, який прийматиме Путіна на власній землі. На його думку, це може посилити позицію американського президента під час переговорів і вплинути на їхній перебіг.

Безпека як головний аргумент

Однією з причин вибору Аляски могла стати максимальна гарантія безпеки для російського лідера. Пітер Єльцов погодився, що у такому місці ризики для нього значно менші, ніж у країнах, які мають ширші міжнародні зобов'язання.

Для Путіна безпечно їхати туди, адже якби зустріч проходила у Швейцарії, ситуація була б юридично складною,

– пояснив він.

Історик нагадав, що ця країна є членом Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт російського президента. Він підкреслив, що навіть попри небажання держав виконувати ордер, юридичний статус таких країн створює додаткові ризики. Проведення зустрічі у США повністю виключає ймовірність правових наслідків для Путіна.