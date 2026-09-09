Трамп, Путін та Сі Цзіньпін можуть провести тристоронній саміт: у Кремлі озвучили деталі

На міжнародній арені готується масштабна дипломатична подія за участі президентів Росії, Китаю та США. Сторони вже обговорили можливий формат переговорів та визначилися з потенційним майданчиком для діалогу.

Як повідомляють російські медіа, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив про можливість проведення саміту Володимира Путіна, Сі Цзіньпіна та Дональда Трампа.

Коли та де планується зустріч?

Лідери країн можуть зустрітися 18 – 19 листопада 2026 року в китайському Шеньчжені на полях саміту АТЕС. Відповідне питання очільники США та Росії вже обговорили під час телефонної розмови 8 вересня.

За словами речника російського диктатора, діалог щодо організації міжнародної зустрічі на найвищому рівні наразі триває.

Окрім цього, у Кремлі знову заговорили про Україну, заявивши про розрахунок на відновлення переговорного процесу в осяжній перспективі.

Ми не хотіли б і не будемо обговорювати в публічному форматі жодні пункти, тим більше що поки немає оформлених дорожніх карт. Є загальна ініціатива, загальне політичне бажання вийти на відновлення тристоронніх переговорів,

– висловився Дмитро Пєсков.

Що передувало переговорам і яка позиція України?

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Володимир Зеленський назвав потенційні країни для проведення наступної тристоронньої зустрічі за участі України, США та Росії.

Також як вже повідомлялося на нашому сайті, у Москві озвучували власні вимоги для організації переговорів лідерів країн.