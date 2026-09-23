ЗМІ розкрили, про що говорили Зеленський і Трамп на закритій зустрічі

Зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа на полях Генасамблеї ООН в Нью-Йорку пройшла "дуже позитивно". Україна підтвердила "готовність до енергетичного перемир'я".

Деталі американсько-українських переговорів розповіла кореспондентка Newsmax Нана Саджая з посиланням на високопоставленого українського чиновника.

Про що говорили Зеленський і Трамп?

За словами джерела, зустріч Зеленського і Трампа була "дуже хорошою".

Відомо, що українська сторона також порушила питання використання Starlink для ураження цілей на території Росії. У відповідь президент США заявив, що Києву варто про це домовлятися з Ілоном Маском.

Крім того, сторони обговорили ліцензування виробництва ракет для систем Patriot. Водночас джерело зазначило, що "це питання довгострокової перспективи".

Також співрозмовник повідомив, що 23 вересня ввечері українські переговорники зустрінуться з представниками європейських країн E3 – Франції, Німеччини та Великої Британії.

Вони обговорять "можливі кроки та ідеї щодо деескалації, які можна передати Віткоффу і Кушнеру, щоб після цього вони обговорили їх із російською стороною".

Нагадаємо, після переговорів Зеленський пояснив, що Київ розраховує на два види підтримки: отримати готові ракети Patriot для посилення ППО вже цієї зими та налагодити в Україні їхнє виробництво за американською ліцензією в перспективі.

За його словами, Трамп підтримує ідею ліцензійного виробництва, однак на його запуск може знадобитися близько року – півтора.

Щодо постачання додаткових американських перехоплювачів для проходження зимового періоду Україна поки не отримала остаточної відповіді.