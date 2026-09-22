Зустріч з Трампом та нові домовленості: як проходить візит Зеленського до США

Володимир Зеленський 22 вересня прибув із візитом до США. У президента заплановано до двох десятків зустрічей, зокрема із американським лідером Дональдом Трампом, участь у 81-й сесії Генасамблеї ООН, а також досягнення нових домовленостей.

24 Канал збирає усе про перебіг візиту Президента України та дипломатичної команди до Нью-Йорка.

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