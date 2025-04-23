Зустріч у Великій Британії стартувала: хто бере участь

У Лондоні стартувала зустріч глав МЗС та Міноборони України та Британії. Андрій Сибіга та Рустем Умєров розпочали зустріч з британськими колегами Девідом Ламмі та Джоном Гілі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу МЗС.

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Зустріч в Лондоні

Андрій Сибіга: «Прибув до Лондона разом з керівником Офісу Президента України Андрієм Єрмаком та міністром оборони Рустемом Умєровим для дня зустрічей із нашими партнерами та роботи над досягненням справедливого і тривалого миру для України та всієї Європи.

Наша перша зустріч у Лондоні — на рівні міністрів закордонних справ та оборони разом з Рустемом Умєровим, Девідом Ламмі та Джоном Гілі.

Ми вдячні Великій Британії за лідерство та підтримку. Ми обговоримо шляхи зміцнення України та гарантування довгострокового миру та безпеки».