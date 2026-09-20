Це робить Європу стійкішою: український ветеранський досвід високо оцінюють за кордоном

У Львові відбулася зустріч з ветеранами та представниками ЛМР, міжнародними організаціями спрямована на інтеграцію досвіду Сил оборони та розбудову комплексної системи підтримки ветеранів.

Подробиці розповіли 24 Каналу.

Про що говорили на заході?

Головними темами обговорення стало масштабування ветеранських програм, поглиблення зв'язків з українською діаспорою в Європі та протидія дезінформації за кордоном.

Сторони підкреслили, що обмін досвідом з українськими та міжнародними партнерами сприяє розумінню ситуації в Україні та інтеграції ветеранських практик.

В Українському центрі безпеки та співпраці зазначають, що наразі Україна не лише розповідає світові про реалії війни, а й безпосередньо передає унікальний досвід з поля бою міжнародним партнерам, аби посилити їхню обороноздатність.

Інтеграція цих знань робить Європу більш стійкою перед безпековими викликами.

Голова Європейського Конгресу Українців Богдан Райчинець наголосив: "Місія ЄКУ полягає в тому, щоб об'єднати професіоналів та волонтерів з України та Європи… Розгалужена мережа нашої організації та міцні зв'язки з українськими інституціями надають можливість ефективно втілювати конкретні проєкти. Прикладом цього є передача українського досвіду до Чехії… Ми відкриваємо очі всім у Європі, хто досі не усвідомлює або не хоче усвідомлювати реалії війни в Україні".

Зустріч з ветеранами та представниками ЛМР / Фото 24 Каналу

Зі свого боку очільник чеської організації Strong Europe Мартін Кроупа зауважив про важливість української експертизи за кордоном.

"Намагаємось взяти досвід від наших українських колег в галузі оборони та психотерапії. Наші українські партнери будуть проводити навчальні курси в Чехії, ми готові підтримати їхній побут і відпочинок, адже це двостороння корисна справа", – додає Мартін Кроупа.

Представник організації "Людина в біді" Рене Кочік розповів, що організація прагне допомагати ветеранам в інтеграції до цивільного життя, зокрема через підтримку бізнес-проєктів та реалізацію їхніх ініціатив. Для цього діє програма, яка зосереджена на допомозі ветеранам.