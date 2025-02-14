Зустріч Зеленського та Джей Ді Венса перенесли: у президента пояснили причину

Володимир Зеленський та віцепрезидент США Джей Ді Венс повинні були зустрітися 14 лютого на Мюнхенській безпековій конференції. Однак, зустріч перенесли на інший день.

Ймовірно, таке рішення ухвалили в останній момент, адже частину українських журналістів навіть впустили на місце зустрічі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Європейську правду".

Дивіться також У Зеленського відповіли, чи вимагає Трамп розрахуватися за вже надану допомогу

Чому перенесли зустріч Зеленського із Джей Ді Венсом

Як повідомляє "Європейська правда", причина перенесення зустрічі полягає в тому, що Сполученим Штатам потрібен час, щоб попрацювати з проєктом меморандуму щодо партнерства, який Україна доопрацювала й передала американцям.

Варто зазначити, що про доопрацювання проєкту та його передачу США Зеленський та Трамп домовилися ще у середу, 12 лютого. Зауважимо, що того ж дня до Києва прибув міністр фінансів США Скотт Бессент.

Він привіз до України чернетку угоди про партнерство у видобутку корисних копалин, що передбачає доступ до українських ресурсів на суму 500 мільярдів доларів.

Бессент заявив, що Сполучені Штати продовжать надавати матеріальну допомогу Україні в обмін на угоду про видобуток рідкісноземельних металів. На його думку, це стане сильним сигналом для американського народу про те, що гроші, які надходять в Україну, є ознакою спільних цінностей та спільної безпеки.