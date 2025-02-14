Зустріч Зеленського та Джей Ді Венса перенесли: у президента пояснили причину
- Зустріч Зеленського та віцепрезидента США Джей Ді Венса перенесли на інший день.
- Причина перенесення полягає в необхідності США попрацювати з проєктом меморандуму щодо партнерства, який Україна вже доопрацювала та передала.
Володимир Зеленський та віцепрезидент США Джей Ді Венс повинні були зустрітися 14 лютого на Мюнхенській безпековій конференції. Однак, зустріч перенесли на інший день.
Ймовірно, таке рішення ухвалили в останній момент, адже частину українських журналістів навіть впустили на місце зустрічі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Європейську правду".
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Чому перенесли зустріч Зеленського із Джей Ді Венсом
Як повідомляє "Європейська правда", причина перенесення зустрічі полягає в тому, що Сполученим Штатам потрібен час, щоб попрацювати з проєктом меморандуму щодо партнерства, який Україна доопрацювала й передала американцям.
Варто зазначити, що про доопрацювання проєкту та його передачу США Зеленський та Трамп домовилися ще у середу, 12 лютого. Зауважимо, що того ж дня до Києва прибув міністр фінансів США Скотт Бессент.
Він привіз до України чернетку угоди про партнерство у видобутку корисних копалин, що передбачає доступ до українських ресурсів на суму 500 мільярдів доларів.
Бессент заявив, що Сполучені Штати продовжать надавати матеріальну допомогу Україні в обмін на угоду про видобуток рідкісноземельних металів. На його думку, це стане сильним сигналом для американського народу про те, що гроші, які надходять в Україну, є ознакою спільних цінностей та спільної безпеки.