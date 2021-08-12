Новий ляп пропаганди: на зустріч з Путіним привезли фейкових "робітників"

Справжню виставу з переодяганням влаштували у російській Башкирії. Туди на зустріч з Володимиром Путіним привезли працівників місцевої адміністрації, які вдавали із себе робітників заводу.

Дійство відбулося ще 6 серпня на заводі "Цемікс". Поки фейкові "робітники" спілкувалися з Путіним, справжнім працівникам заводу забороняли навіть дивитися у вікна.

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Як минула зустріч з Путіним

У зустрічі брали участь інвестори, глава Башкортостану і "працівники заводу". Однак правду розкрили, коли трансляція заходу з'явилася на федеральних каналах. Саме тоді місцеві жителі помітили, що 3 жінки, на яких була форма працівників заводу є співробітницями адміністрації Абзеліловского району Республіки Башкортостан.

За фантастичним збігом обставин саме вони ставили питання очільнику Кремля. Жінки питали у Путіна зовсім не те, що насправді турбує росіян. До прикладу:

"Коли на олімпіаді буде знову звучати російський гімн?".

"Коли закінчать газифікацію місцевих районів?".

Ці питання поставили Гузель Янбердіна, Азалія Ягудіна та Розалія Булатова, які насправді працюють в місцевій адміністрації.

"Робітників" тримали 2 тижні на карантині

З усіх, хто ставив Путіну питання, справжнім робочим був тільки один чоловік – Станіслав Ішмаев, майстер по відвантаженню. Він запитав у Путіна, чи планується подальша реалізація програми пільгового кредитування для населення.

За 14 днів до запланованої події всіх, хто мав бути присутній на зустрічі з Путіним, відвезли в санаторій на самоізоляцію. Зробили це для того, щоб вони не могли заразити президента Росії COVID-19.

Натомість справжнім робітникам, яких не допустили до зустрічі, заборонили виходити з будівлі заводу та підходити до вікон. Сам завод стояв, верстати та печі не працювали.