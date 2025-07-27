Триває підготовка, – Боднар про контакти Зеленського з Навроцьким

Україна вже запросила новообраного президента Польщі Кароля Навроцького відвідати країну, оскільки зацікавлена налагодити діалог з польським лідером.

Відповідну заяву у неділю, 27 липня, зробив посол України в Польщі Василь Боднар. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його слова в інтерв’ю для "Ми – Україна".

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Що відомо про можливу зустріч Зеленського і Навроцького?

Дипломат розповів, що після оголошення офіційних результатів президентських виборів у Польщі український президент Володимир Зеленський привітав свого новообраного колегу Кароля Навроцького з перемогою.

Ми надіслали відповідний лист вітальний. Ми запропонували також організувати телефонну розмову, зараз якраз ведеться її підготовка,

– розповів Боднар.

За його словами, запрошення Навроцькому відвідати Україну залишається актуальним. Посол додає, що наша сторона старатиметься організувати відповідний візит якнайшвидше. Водночас жодних термінів не вказує.

Василь Боднар констатує, що Польща є сусідньою країною, а також, як наголошує дипломат, стратегічним партнером України, тому Київ зацікавлений у відкритому діалозі з обраним президентом Каролем Навроцьким.

Нагадаємо, ще нещодавно Кароль Навроцький заявив, що "обов'язково" зустрінеться з українським колегою Володимиром Зеленським. Новообраний лідер Польщі уточнив, що йому "доведеться розмовляти" із президентом України.