Зустріч Зеленського з представниками Трампа затягується, почався новий раунд

У Києві 6 вересня стартували переговори Володимира Зеленського зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Відомо, що дипломатична зустріч дещо затягується.

Прессекретар ОП Сергій Никифоров розповів про плани проведення консультацій із європейськими представниками. Подробиці передає кореспондентка 24 Каналу.

Що відомо про переговори Зеленського зі спецпосланцями Трампа?

Спершу, близько 13:30 відбувся свого роду неформальний етап перемовин за ланчем.

Близько 14:15 на сторінці президента з'явилося повідомлення про початок переговорного процесу з американцями.

Приблизно за три години завершився цей раунд переговорів між Зеленським і спецпредставниками США.

Переговори Зеленського зі спецпредставниками Трампа: дивіться відео 24 Каналу

Зазначалосяся, що після невеликої перерви пройдуть переговори у тристоронньому форматі: за участі української, американської та європейської команд. До речі, варто додати, що до Києва прибули представники Франції, Німеччини та Великої Британії, про що повідомляв, зокрема, Кирило Буданов.

Цікаво! Оскільки додався повноцінний раунд переговорів за участю трьох сторін, зустріч затягується, і скільки ще вона триватиме, поки ніхто не знає.

Новий раунд переговорів, уже з європейцями, почався близько 17:20. Зауважимо, що напередодні Джаред Кушнер і Стів Віткофф перебували з візитом у Москві.

Мирні переговори за участю Кушнера й Віткоффа у Києві / 24 Канал

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що американці прибули до української столиці спеціальним потягом – "мирним експресом". Володимир Зеленський зазначав, що Україна готувала зустріч Віткоффа й Кушнера в аеропорту, проте через російські загрози використання авіатранспорту довелося відкинути.