"Неможливо": Пєсков цинічно відреагував на пропозицію Зеленського до Путіна

Володимир Зеленський запропонував Володимиру Путіну зустрітися особисто на полях саміту G20, який пройде в Маямі у грудні 2026 року. У Кремлі категорично відкинули цю ідею.

Так, коментуючи пропозицію Зеленського, речник Кремля Дмитро Пєсков назвав зустріч українського і російського лідерів в Маямі "неможливою".

Як у Кремлі відреагували на пропозицію Зеленського?

Це неможливо,

– заявив Пєсков агентству AFP у Нью-Делі.

Він повторив позицію Москви, згідно з якою зустріч Путіна та Зеленського може відбутися лише в російській столиці.

Глава МЗС Росії Сергій Лавров підтвердив слова Пєскова. Він зухвало заявив, що Зеленському "запрошення вже надсилали". На його думку, готовність Москви прийняти українського президента є "жестом доброї волі". Адже Зеленський досі не скасував указ про заборону контактів із Путіним та представниками російського керівництва.

Раніше помічник російського президента Юрій Ушаков зазначив, що в Москві ще навіть не обговорювали можливість поїздки Путіна до США на саміт G7. За його словами, підготовка до міжнародного саміту триває у звичайному режимі.

Заяви російських чиновників пролунали у відповідь на пропозицію Володимира Зеленського до Путіна зустрітися особисто на саміті G7 у Маямі.