Ми попросили ще певні столиці про організацію, – Сибіга про зустріч Зеленського та Путіна

Президент України Володимир Зеленський готовий зустрітися з російським лідером Владіміром Путіним. МЗС України вже звернулося із запитом про організацію потенційної зустрічі до кількох країн.

Про це повідомляє 24 Канал після зустрічі глави МЗС з журналістами.

Де може відбутися зустріч Зеленського і Путіна?

Україна попросила певні столиці про організацію потенційної зустрічі Зеленського з Путіним. Йдеться зокрема про Туреччину.

Сибіга зазначив, що Україна готова до переговорів і в інших столицях, якщо це не Москва чи Мінськ.

Голова МЗС України також зазначив, що патова ситуація на полі бою, очікуване розблокування кредиту на 90 мільярдів доларів від ЄС, зниження ефективності російських повітряних атак та успішність українських далекобійних ударів посилюють її переговірну позицію.

