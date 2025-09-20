Україна готова до зустрічі з Путіним у всіх форматах, – Зеленський
- Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність до зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним у будь-якому форматі, щоб обговорити припинення вогню.
- У разі відсутності прогресу на переговорах, Зеленський очікує продовження санкцій проти Росії.
Якщо Росія не погодиться на зустріч лідерів або не припинятиме вогонь, то проти країни можуть застосувати нові санкції. Володимир Зеленський заявив, що українська сторона бажає зустрічі з Володимиром Путіним.
Про це президент України сказав під час спілкування з журналістами, передає 24 Канал.
Що каже Зеленський про можливу зустріч з Путіним?
Український президент неодноразово зазначав, що готовий до будь-якої зустрічі з російським лідером – хоч до особистої або з залученням інших країн. Однак Путін, імовірно, цього не бажає.
Якщо ж цього не відбудеться, то на думку президента України, партнери повинні продовжити тиск на Росію у вигляді санкцій.
Санкції ми очікуємо за умови, якщо немає зустрічі лідерів, або немає, наприклад, припинення вогню. Тобто це ж залежить від бажання сторін. Ми проявляємо підтримку цієї ідеї. Ви це знаєте, це не секрет. Якщо війна триває, і жодних рухів в бік миру немає, ми очікуємо санкції. Це друга тематика, яку я буду порушувати на зустрічі з Президентом Трампом,
– сказав Володимир Зеленський.
Очільник держави додав, що Дональд Трамп так само очікує "сильних кроків від Європи". Зеленський зазначив, що рішення не вводити санкції або не робити якісь кроки проти Росії – це затягування часу. Тож для кращого тиску вся Європа може накладати санкції та посилювати тарифну політику проти країн, які купують енергоресурси з Росії.
На думку професора американських студій Інституту Клінтона Скотта Лукаса, Росія продовжує війну, бо Кремль хоче тільки розв'язання так званих "першопричин конфлікту". Експерт в ефірі 24 Каналу прогнозував замороження бойових дій, а не укладання мирної угоди. А Європа та США, за його словами, можуть вплинути на ситуацію за допомогою захисту української території, наприклад, на Заході.
Що відомо про можливі переговори Зеленського та Путіна?
Володимир Зеленський вважає, що переговори між Україною та Росією необхідно проводити на рівні лідерів, а не технічних команд. Україна підтримує пропозиції президента США Дональда Трампа щодо тристороннього або двостороннього формату переговорів. Мета зустрічі – незмінна: зупинка війни та вбивств.
У Кремлі своєю чергою кажуть, що Путін не проти зустрічі із Зеленським. Однак вона повинна бути "добре підготовлена", а підсумком переговорів стало підписання мирної угоди.
Трамп раніше обговорював можливість тристоронньої зустрічі з Зеленським і Путіним, але не впевнений, що можливий двосторонній формат. Американський президент зазначив, що ні в України, ні в Росії немає бажання завершити війну.