Після сенсаційного демаршу Токаєва багато хто припускає, що за результатами зустрічі Трамп наполегливо запросить Путіна та Зеленського на тристоронні переговори про негайне припинення вогню за формулою "де стоїмо". Про це пише Андрій Піонктовський.

Чого чекати від зустрічі в США?

Швидше за все, Трамп саме це й збирається зробити в день прощання з великим американцем і другом України, сенатором Ліндсі Гремом. Гадаю, однак, що цього разу Зеленський має (якщо скористатися улюбленою лексикою Трампа) настільки сильні карти, що він здатний завдати Путіну у Вашингтоні набагато більш нищівний удар.

Їх дві. По-перше, у Кремлі відбувається державний переворот. Класична для фашистського режиму, що зіткнувся з неминучістю військової поразки, змова фашистської верхівки (у нашому випадку чекістської корпорації) з метою залишитися при владі та, по можливості, пом'якшити геополітичні наслідки поразки. Першим завданням у таких ситуаціях стає усунення фюрера. Нічого особистого. Просто разом із ним "не зіскочити".

По-друге, КНР налагодила ділові контакти з новими потенційними керівниками Росії, схвалила їхні наміри та дозволила собі протягом останніх тижнів цілу низку, м'яко кажучи, недоброзичливих жестів на адресу чинного керівництва Росії. Тож, в унісон із цими рядками, що з'являються у правому верхньому куті екрана, постійний представник КНР у Радбезі ООН Фу Конг саме зараз наполегливо закликає Росію та Україну негайно припинити бойові дії та приступити до повномасштабного врегулювання конфлікту на основі принципу дотримання територіальної цілісності всіх держав.

Представник голови Сі в ООН товариш Фу Конг нібито дає напутні слова президенту Зеленському напередодні зустрічі з президентом Трампом.

28 липня у Зеленського з'являється найсильніший хід: подякувати президенту Трампу за його благородну ініціативу та тактовно повідомити йому, наскільки й інший впливовий державний діяч близький до такої ж позиції.

Ви навіть не уявляєте, пане Президенте, з яким захопленням уся світова громадськість зустріне Вашу сміливу, яскраву, нестандартну, щедру ідею – запропонувати голові Сі спільно закликати, ні!, спільно вимагати від України та Росії негайно припинити військові дії!

Нобелівська премія миру, яку Ви отримали спільно з Сі, не лише справедливо відзначить заслуги видатних людей, які зупинили кровопролиття у двох країнах, а й стане символічним наріжним каменем архітектури світової безпеки XXI століття.