Стало відомо, коли Трамп зустрінеться із Зеленським
Президент України Володимир Зеленський зустрінеться із президентом США Дональдом Трампом під час саміту НАТО.
Про це повідомляє 24 Канал.
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Що відомо про зустріч Зеленського та Трампа?
Президент США Трамп і президент України Зеленський зустрінуться в середу, 8 липня, о 14:30 в Анкарі на полях саміту НАТО.
В AP повідомили, що переговори проходитимуть на тлі спроб Києва знову зосередити увагу Дональда Трампа на війні з Росією.
Володимир Зеленський заявив, що існує реальна перспектива припинення війни, і розмова щодо цього продовжиться на саміті НАТО в Туреччині.
Трамп відчуває невідкладну потребу покласти край війні та поговорить із Зеленським про те, як це зробити. Очікується, що президент США також зв'яжеться з Путіним після зустрічі,
– заявив один із високопосадовців США.
Коли ще Зеленський зустрічався із Трампом?
У вівторок, 16 червня, Володимир Зеленський зустрівся з Дональдом Трампом. Зустріч відбулась під час саміту G7 у Франції.
Джерела розповіли, що Зеленський із Трампом "непогано поговорили", а американський президент налаштований активно доєднатись заради просування дипломатії з Росією.
Зазначається, що позиція Дональда Трампа наразі краща, ніж була раніше. Також ще очікуються нові зустрічі між сторонами. На перемовинах були присутні держсекретар США Марко Рубіо та секретар РНБО України Рустем Умєров.