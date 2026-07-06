Стало відомо, коли Трамп зустрінеться із Зеленським

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться із президентом США Дональдом Трампом під час саміту НАТО.

Про це повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Трамп чітко підтримує посилення тиску на Росію, – Зеленський

Що відомо про зустріч Зеленського та Трампа?

Президент США Трамп і президент України Зеленський зустрінуться в середу, 8 липня, о 14:30 в Анкарі на полях саміту НАТО.

В AP повідомили, що переговори проходитимуть на тлі спроб Києва знову зосередити увагу Дональда Трампа на війні з Росією.

Володимир Зеленський заявив, що існує реальна перспектива припинення війни, і розмова щодо цього продовжиться на саміті НАТО в Туреччині.

Трамп відчуває невідкладну потребу покласти край війні та поговорить із Зеленським про те, як це зробити. Очікується, що президент США також зв'яжеться з Путіним після зустрічі,

– заявив один із високопосадовців США.

Коли ще Зеленський зустрічався із Трампом?

У вівторок, 16 червня, Володимир Зеленський зустрівся з Дональдом Трампом. Зустріч відбулась під час саміту G7 у Франції.

Джерела розповіли, що Зеленський із Трампом "непогано поговорили", а американський президент налаштований активно доєднатись заради просування дипломатії з Росією.

Зазначається, що позиція Дональда Трампа наразі краща, ніж була раніше. Також ще очікуються нові зустрічі між сторонами. На перемовинах були присутні держсекретар США Марко Рубіо та секретар РНБО України Рустем Умєров.