Перша зустріч у такому форматі: американістка розкрила приховані моменти переговорів у США

Зустріч Дональда Трампа і Володимира Зеленського тривала понад годину за зачиненими дверима. Цього разу поруч із президентом США сидів Марко Рубіо, а не Джей Ді Венс. Закритий формат зустрічі свідчить, що сторони говорили по суті, а не для камер.

Таку думку в інтерв'ю 24 Каналу висловила політологиня-американістка Олександра Філіпенко, наголосивши, що наразі потрібні були нові пропозиції в контексті російсько-української війни, тому поряд з Трампом під час зустрічі з Зеленським в Овальному кабінеті сидів держсекретар США Рубіо.

Зустріч Зеленського і Трампа: важливі деталі

Політологиня-американістка вважає, що поява Марко Рубіо поруч із Трампом невипадкова. На попередній подібній зустрічі, за її словами, Рубіо сидів майже непримітно та напружено, а тепер виявився серед ключових людей в Овальному кабінеті.

Водночас важливо, що навпроти нього сидів керівник Офісу Президента України Кирило Буданов, який, як вона зазначила, має особливі контакти зі США і часто згадується американськими інсайдерами як людина, причетна до українсько-американського треку безпеки та медіакомунікації.

Ми не знаємо, якою насправді була ця розмова, тому що за цими дипломатичними формулюваннями криються набагато серйозніші речі,

– зауважила Філіпенко.

Вона звернула увагу на реакцію російської пропаганди на зустріч американського і українського президентів. В Росії почали акцентувати увагу на тому, що Зеленського провели через боковий вхід. Філіпенко закликала не піддаватися таким інтерпретаціям.

На її думку, коли мовиться про справжні політичні домовленості, наприклад, про питання озброєння для України (ракет до Patriot), формат входу до будівлі не має принципового значення. Натомість Росія традиційно намагається зробити з технічних дрібниць пропагандистський сюжет.

Американська сторона не хоче відповідати на питання не тільки про Іран, але і про ракети PAC-2 і PAC-3, не бажає казати "так" чи "ні". Ми не знаємо, на що погодились. Я, як оптиміст, ще сприймаю як небажання казати, що "ні, ми нічого давати не будемо", а потім дати. Воно саме матеріалізується, а ми потім побачимо і оцінимо,

– підсумувала Філіпенко.

Повне інтерв'ю з Олександрою Філіпенко: дивіться у відео