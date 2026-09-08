Зустріч Зеленського і Трампа попередньо погоджена на вересень, – МЗС

Особиста зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа попередньо погоджена на вересень. Контакти між очільниками держав однозначно продовжуватимуться, а за потреби сторони додатково проведуть телефонну розмову.

Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий, передає 24 Канал.

Що відомо про майбутню зустріч Зеленського і Трампа

У межах підготовки подальшого діалогу представники Дональда Трампа вже здійснили візити до Києва та Москви для пошуку точок дотику.

Зараз активізувався мирний процес. Є спроби представників президента Трампа знаходити точки дотику. Вони здійснили візити в Москву, в Київ,

– Георгій Тихий, речник МЗС.

У дипломатичному відомстві наголошують, що взаємодія між лідерами двох країн залишається систематичною, а робота над організацією майбутніх переговорів триває.

"Будуть однозначно контакти президента Зеленського з президентом Трампом. Є попередні домовленості і про особисті зустрічі в цьому місяці", – сказав Тихий.

Зустріч Зеленського та Трампа не виключено, що відбудеться на полях Генасамблеї ООН наприкінці вересня.

Практично кожного року президент України бере участь в високому сегменті відкриття нової Генеральної Асамблеї ООН. Я, станом на зараз, можу акуратно сказати, що такі плани є і цього року, звісно. і МЗС пропрацьовує детальну програму, наповнення, елементи – загалом, участі української делегації на високому сегменті ГА ООН, зокрема, можливо, за участі президента України,

– сказав речник МЗС.

До слова, 8 вересня стало відомо, що Путін провів телефонну розмову з Трампом. Політики нібито обговорювали результати поїздки представників американського президента до Москви.

Трамп заявив, що зацікавлений у мирному врегулюванні війни під час свого президентства і що припинення російської агресії нібито одразу відкрило б перспективи для повного відновлення американсько-російських відносин. Президент США додав, що відновлення торговельних зв'язків між Вашингтоном та Москвою матиме колосальні вигоди для обох держав.

Російські ЗМІ стверджують нібито Путін своєю чергою сказав, що Москва нібито навіть не думає про жодні агресивні плани щодо Європи.