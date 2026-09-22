Можуть бути і погрози: політолог сказав, чого очікувати від зустрічі Зеленського і Трампа

Зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа відбудеться вже сьогодні у Нью-Йорку. Вона відбудеться на тлі невдоволення президента США через удари по російських НПЗ.

Про це в ефірі 24 Каналу політолог Максим Несвітайлов. За його словами, Київ уже давно не має ілюзій щодо комунікації з Білим домом. Насправді головне сподівання від цих переговорів на полях Генасамблеї ООН полягає в тому, щоб ситуація не стала гіршою.

Чому США не зможуть натиснути на Київ?

За словами експерта, у Вашингтона насправді немає вагомих аргументів, щоб змусити українську владу піти на такі поступки. Сполучені Штати не здатні гарантувати припинення російських обстрілів чи запровадити по-справжньому жорсткі санкції проти покупців нафти з Росії.

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Я думаю, що Трамп буде намагатись вмовити чи натиснути на Зеленського, щоб Україна припинила бити по російських НПЗ. Можуть бути і погрози, і тиск, і вмовляння,

– зазначив Несвітайлов.

Він додав, що Штати не мають достатнього запасу ракет для систем Patriot, аби запропонувати їх як компенсацію за відмову від ударів.

Попри все, розмова однозначно буде непростою. Проте це не ті переговори, яких варто боятися чи від яких слід очікувати серйозних позитивних зрушень.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Трамп має намір тиснути на Зеленського під час зустрічі в Генасамблеї ООН. Він наполягатиме на тому, щоб Україна погодилася на енергетичне перемир'я. Раніше президент наголошував, що Київ готовий піти на перемир'я, однак потрібно, аби Росія перестала бити по енергетичній інфраструктурі. Кремль не демонструє наміру припинити це робити.