Узгоджуються графіки лідерів, – речник МЗС про зустріч Зеленського з Трампом найближчим часом

На полях саміту G7 у Франції президент Зеленський може зустрітися з президентом Трампом. В українському МЗС наголосили, що Київ завжди відкритий до контактів з американською стороною.

Ведуча 24 Каналу Софія Назаренко повідомила, що наразі узгоджують графіки лідерів.

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Що сказали в МЗС про можливу зустріч Зеленського і Трампа?

Декілька днів тому Володимир Зеленський провів телефонну розмову з американськими спецпосланцями Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Тому в Києві вважають, що зустріч можлива.

"Мабуть, ще ранувато говорити, тому що узгоджуються графіки лідерів, не лише нашого лідера, а й інших. Але ми завжди готові йти за зустріч і сподіваємося на хороші новини якраз в районі саміту G7", – сказав речник МЗС Георгій Тихий.

Також речник підтвердив, що дійсно президент запрошений в Евіан.

Зверніть увагу! Президент Зеленський 27 травня відправив Трампу листа, в якому порушив питання критичної нестачі ракет до комплексів Patriot. Також у листі Зеленський звернувся до Трампа із прямим запитанням – чи не заслужила Україна, яка бореться за своє виживання, місця серед союзників США після всього, що обидві країни пройшли разом.

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Що ще відомо про стосунки між США та Україною?

Телефонна розмова Зеленського зі спецпредставниками Віткоффом та Кушнером може свідчити про зростання інтересу Вашингтона до співпраці з Україною. Таку думку висловив експерт Олександр Краєв, зазначивши, що американці вже демонструють готовність працювати як на державному рівні, так і в бізнес-площині.

Про це свідчить нещодавня резолюція Конгресу про додаткове фінансування та рішення Пентагону щодо розвитку двостороннього партнерства. Втім експерт застеріг від надмірного оптимізму: з огляду на логіку і стиль Трампа, цей дзвінок поки що лише "перша ластівка".