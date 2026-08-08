"Антибалістичних ракет у 2026 році стало менше": головне з пресконференції Зеленського і Вучича
Володимир Зеленський провів пресконференцію з президентом Сербії Александром Вучичем у Белграді. Глави держав підбили підсумки переговорів та озвучили основні домовленості й позиції щодо подальшої співпраці.
Про це вони сказали під час прямої трансляції Офісу Президента.
Що відомо про пресконференцію Зеленського з Вучичем?
У Сербії 8 серпня відбулася зустріч Президентів Володимира Зеленського та Александра Вучича. Очільник української держави наголосив, що під час переговорів сторони обговорили розвиток двосторонніх відносин між Україною та Сербією, економічну співпрацю, європейську інтеграцію та питання безпеки.
Зеленський зазначив, що Україна готова до конструктивної роботи із Сербією на основі взаємної поваги та задля взаємної вигоди.
Пресконференція президентів України та Сербії: дивіться відео
13 людей загинули від ударів по Україні лише за останні 24 години. російські удари направлені здебільшого проти об'єктів, які працюють на життя народу. У нас практично не залишилося неушкоджених електростанцій. Є конкретні проєкти з розвитку та відновлення інфраструктури, і в Україні передусім, які можемо реалізувати разом. Антибалістичних ракет у 2026 році стало менше. США щомісяця виділятимуть Україні антибалістичні ракети. У нас є домовленість. Я щодня спілкуюся з представниками тієї чи іншої держави Європи та Близького Сходу, для того, щоб Україна отримувала – поза американським пакетом – додаткові ракети. Ми вдячні за всі понад 20 пакетів санкцій, але цього замало. Сотні, тисячі елементів російської балістики приходять з різних країн світу, з майже всіх континентів, враховуючи наших близьких партнерів. Президент України наголосив, що фінансова підтримка від Європи надважлива. Українська оборонка може виготовляти зброю дешевше у порівнянні з іншими країнами, а завдяки додатковому фінансуванню – збільшити виробництво удвічі. Точних сум, яких потребує Україна, Володимир Зеленський не назвав, але зауважив, що це великі гроші – мільярди. Водночас президент наголосив, що порівняних з Росією ресурсів Україна не має, але з європейською допомогою може забезпечити себе всім, що потрібно. Водночас Зеленський наголосив, що постачань недостатньо, і у 2026 році вони менші за попередні роки. Зараз Україна веде діалог з Європою щодо постачання перехоплювачів. Зокрема з Польщею та Німеччиною, які мають відповідні ракети, а також Нідерландами та з країнами Скандинавії. Також Зеленський зауважив, що 4 роки тому просив у Байдена ліцензії на виробництво ракет до Patriot. І якби тоді їх надали, то сьогодні Україна могла б масово виготовляти перехоплювачі. Президент повідомив, що через російські удари Україна входить у чергову зиму в надзвичайно складних умовах. Зеленський наголосив, що Україна хоче закінчення війни, достойного миру та використовує всі можливості для його досягнення. Водночас Україна та Сербія планують посилити співпрацю в енергетиці. Президент Сербії заявив, що європейська інтеграція України може бути тривалим процесом. За його словами, Україні доведеться пройти непростий шлях, а остаточні рішення залежатимуть від позицій європейських держав, які можуть бути різними. Попри застереження щодо складності процесу, сербський президент заявив про підтримку України. Я бажаю удачі та всього найкращого Україні. Ми як країна ніколи не створимо проблем, не будемо говорити "заберіть спочатку нас", "не беріть Україну". В України ніколи не буде такої проблеми, принаймні з однією невеликою країною, такою як Сербія, Всі у світі мають знати, що ми хочемо достойного миру і щоб всі можливості були для цього використані – у США, в Пекіні, на Близькому Сході, у всіх столицях світу, які мають вплив на відповідні процеси, Володимир Зеленський заявив, що Україні наразі недостатньо ракет для ефективної протидії російським балістичним ударам. У 2026 році щомісячні поставки ракет для ППО стали меншими, ніж торік, хоча Київ має домовленості щодо подальшого отримання озброєння. Зеленський зазначив, що ключові антибалістичні системи виробляють у США, тому Україна продовжує працювати з Вашингтоном над отриманням необхідних ракет. Водночас допомогти Україні із системами та ракетами для ППО можуть Німеччина та Польща, які мають відповідні можливості. Президент також повідомив, що Київ веде переговори з європейськими та близькосхідними державами, аби отримувати додаткові ракети поза американськими пакетами допомоги. Серед країн, які потенційно могли б посилити українську ППО, Зеленський назвав Південну Корею та Японію, однак наразі їхні можливості обмежені внутрішнім законодавством. Україна також хотіла б отримати ізраїльські системи протиповітряної оборони та готова була б їх придбати, однак нині не має для цього необхідних фінансових можливостей. Вучич повідомив про домовленість із президентом України щодо допомоги одному з українських міст, яке суттєво постраждало внаслідок війни. Ми візьмемо під опіку одне невелике місто в Україні, яке було серйозно пошкоджене війною. І це що, що ми зробимо. Ми будемо багато інвестувати в це, Він назвав це проявом солідарності сербського народу з Україною. "Я вважаю, що, в принципі, народ оцінить таку підтримку від сербського народу", – сказав Вучич. Президент України повідомив, що після пропозиції Александара Вучича взяти під опіку одне з пошкоджених війною українських міст українська команда вже підготувала відповідний план. Наша група вже вночі попрацювала, ми вже повернулись з планом. Я дуже радий, що йде позитивна реакція з боку президента. Дякуємо Сербії, Україна та Сербія домовилися активізувати роботу над угодою про зону вільної торгівлі. Наші команди мають добре опрацювати, щоб прискорити домовленість про зону вільної торгівлі між Україною та Сербією, Він сподівається, що до кінця 2026 року сторони зможуть підготувати все необхідне для укладення угоди про вільну торгівлю між Україною та Сербією. Президент України повідомив, що Сербія готує новий пакет гуманітарної підтримки для України. Ми вдячні, що буде новий пакет гуманітарної підтримки від Сербії для України, зокрема у сфері медицини, у сфері енергетики. Це для нас дуже важливо, Вучич запропонував у майбутньому спільно працювати на ринках третіх країн. Серед можливих напрямів він назвав Африку та Азію. За його словами, Київ і Белград можуть створювати спільні проєкти та експортувати продукцію на ці ринки В майбутньому між країнами можуть з’явитися конкретні домовленості про спільну роботу. Вже під час попередніх зустрічей сторони детально обговорювали перспективи такої співпраці. Президент Сербії розповів, що під час свого нещодавнього візиту до Києва його вразила українська залізнична мережа. Він заявив, що Сербія могла б багато чого перейняти з українського досвіду у цій сфері. Я був дійсно захоплений залізничною мережею, яку має Україна, Сербія зацікавлена у вивченні досвіду України, зокрема її державних компаній. Президент Сербії повідомив про суттєве зростання обсягів торгівлі між двома країнами. За його словами, торік товарообіг між країнами становив близько 430 мільйонів, тоді як уже за перше півріччя цього року досяг 351 мільйона. Економічна співпраця між країнами продовжить розширюватися. Вучич окремо відзначив роль української залізної руди у двосторонній торгівлі. За його словами, саме вона є найважливішою позицією серед імпорту Сербії з України. Белград зацікавлений у поглибленні співпраці з Києвом не лише у сільському господарстві, а й в енергетиці, торгівлі та інших сферах. Президент Сербії заявив, що країни мають потенціал для значного збільшення двосторонньої взаємодії. Він також наголосив на важливості спільних інфраструктурних проєктів. Александар Вучич наголосив, що Белград підтримує територіальну цілісність усіх держав-членів ООН, зокрема України. Позиція Сербії щодо територіальної цілісності України залишається принциповою та незмінною. Ми будемо продовжувати цю принципову політику, і жодних "але" в цьому питанні, Вучич заявив, що Сербія підтримує європейську інтеграцію України та готова допомагати Києву на цьому шляху. Він наголосив, що Белград не ставитиме під сумнів прагнення України до вступу в ЄС. Ми бажаємо Україні відкрити якомога швидше усі переговорні кластери, закрити їх якомога швидше, Вучич підкреслив, що Сербія готова ділитися своїм досвідом і робити все можливе, аби підтримати Україну на шляху до Європейського Союзу. Він запевнив, що Белград не створюватиме перешкод для європейських прагнень Києва. Президент України Володимир Зеленський та президент Сербії Александар Вучич підписали меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва у сфері здоров’я тварин та безпечності харчових продуктів. З боку Сербії підпис під документом поставив міністр сільського, лісового та водного господарства Драган Гламочич, з боку України – Посол України в Сербії Олександр Литвиненко. Документ передбачає розвиток співпраці між Україною та Сербією у відповідних сферах.
Ще тези Володимира Зеленського під час пресконференції з Вучичем
Таких грошей, які Росія витрачає на війну, в України немає та не буде, – Зеленський
Україна має домовленості на щомісячне постачання ракет до Patriot від США, – Зеленський
В Україні фактично не залишилося жодної цілої теплової електростанції, – Зеленський
Вучич не впевнений у швидкому вступі України в ЄС
– наголосив Вучич.
– сказав Зеленський.
Зеленський розповів, хто може допомогти із ракетами до ППО
Сербія візьме під опіку українське місто, пошкоджене війною
– заявив Вучич.
– заявив Зеленський.
Україна та Сербія хочуть прискорити переговори про зону вільної торгівлі
– заявив Зеленський.
Сербія надасть країні новий пакет гуманітарної допомоги
– наголосив Зеленський.
Вучич вражений українською залізницею
– сказав Вучич.
Сербія хоче розширити співпрацю з Україною у різних сферах
Белград підтримує Україну на шляху до Євросоюзу
– наголосив сербський президент.
– сказав Вучич.
Зеленський та Вучич підписали Меморандум
13 людей загинули від ударів по Україні лише за останні 24 години.
російські удари направлені здебільшого проти об'єктів, які працюють на життя народу. У нас практично не залишилося неушкоджених електростанцій.
Є конкретні проєкти з розвитку та відновлення інфраструктури, і в Україні передусім, які можемо реалізувати разом.
Антибалістичних ракет у 2026 році стало менше.
США щомісяця виділятимуть Україні антибалістичні ракети. У нас є домовленість.
Я щодня спілкуюся з представниками тієї чи іншої держави Європи та Близького Сходу, для того, щоб Україна отримувала – поза американським пакетом – додаткові ракети.
Ми вдячні за всі понад 20 пакетів санкцій, але цього замало. Сотні, тисячі елементів російської балістики приходять з різних країн світу, з майже всіх континентів, враховуючи наших близьких партнерів.
Президент України наголосив, що фінансова підтримка від Європи надважлива.
Українська оборонка може виготовляти зброю дешевше у порівнянні з іншими країнами, а завдяки додатковому фінансуванню – збільшити виробництво удвічі.
Точних сум, яких потребує Україна, Володимир Зеленський не назвав, але зауважив, що це великі гроші – мільярди. Водночас президент наголосив, що порівняних з Росією ресурсів Україна не має, але з європейською допомогою може забезпечити себе всім, що потрібно.
Водночас Зеленський наголосив, що постачань недостатньо, і у 2026 році вони менші за попередні роки.
Зараз Україна веде діалог з Європою щодо постачання перехоплювачів. Зокрема з Польщею та Німеччиною, які мають відповідні ракети, а також Нідерландами та з країнами Скандинавії.
Також Зеленський зауважив, що 4 роки тому просив у Байдена ліцензії на виробництво ракет до Patriot. І якби тоді їх надали, то сьогодні Україна могла б масово виготовляти перехоплювачі.
Президент повідомив, що через російські удари Україна входить у чергову зиму в надзвичайно складних умовах.
Зеленський наголосив, що Україна хоче закінчення війни, достойного миру та використовує всі можливості для його досягнення.
Водночас Україна та Сербія планують посилити співпрацю в енергетиці.
Президент Сербії заявив, що європейська інтеграція України може бути тривалим процесом. За його словами, Україні доведеться пройти непростий шлях, а остаточні рішення залежатимуть від позицій європейських держав, які можуть бути різними.
Попри застереження щодо складності процесу, сербський президент заявив про підтримку України.
Я бажаю удачі та всього найкращого Україні. Ми як країна ніколи не створимо проблем, не будемо говорити "заберіть спочатку нас", "не беріть Україну". В України ніколи не буде такої проблеми, принаймні з однією невеликою країною, такою як Сербія,
Всі у світі мають знати, що ми хочемо достойного миру і щоб всі можливості були для цього використані – у США, в Пекіні, на Близькому Сході, у всіх столицях світу, які мають вплив на відповідні процеси,
Володимир Зеленський заявив, що Україні наразі недостатньо ракет для ефективної протидії російським балістичним ударам.
У 2026 році щомісячні поставки ракет для ППО стали меншими, ніж торік, хоча Київ має домовленості щодо подальшого отримання озброєння.
Зеленський зазначив, що ключові антибалістичні системи виробляють у США, тому Україна продовжує працювати з Вашингтоном над отриманням необхідних ракет.
Водночас допомогти Україні із системами та ракетами для ППО можуть Німеччина та Польща, які мають відповідні можливості.
Президент також повідомив, що Київ веде переговори з європейськими та близькосхідними державами, аби отримувати додаткові ракети поза американськими пакетами допомоги.
Серед країн, які потенційно могли б посилити українську ППО, Зеленський назвав Південну Корею та Японію, однак наразі їхні можливості обмежені внутрішнім законодавством.
Україна також хотіла б отримати ізраїльські системи протиповітряної оборони та готова була б їх придбати, однак нині не має для цього необхідних фінансових можливостей.
Вучич повідомив про домовленість із президентом України щодо допомоги одному з українських міст, яке суттєво постраждало внаслідок війни.
Ми візьмемо під опіку одне невелике місто в Україні, яке було серйозно пошкоджене війною. І це що, що ми зробимо. Ми будемо багато інвестувати в це,
Він назвав це проявом солідарності сербського народу з Україною.
"Я вважаю, що, в принципі, народ оцінить таку підтримку від сербського народу", – сказав Вучич.
Президент України повідомив, що після пропозиції Александара Вучича взяти під опіку одне з пошкоджених війною українських міст українська команда вже підготувала відповідний план.
Наша група вже вночі попрацювала, ми вже повернулись з планом. Я дуже радий, що йде позитивна реакція з боку президента. Дякуємо Сербії,
Україна та Сербія домовилися активізувати роботу над угодою про зону вільної торгівлі.
Наші команди мають добре опрацювати, щоб прискорити домовленість про зону вільної торгівлі між Україною та Сербією,
Він сподівається, що до кінця 2026 року сторони зможуть підготувати все необхідне для укладення угоди про вільну торгівлю між Україною та Сербією.
Президент України повідомив, що Сербія готує новий пакет гуманітарної підтримки для України.
Ми вдячні, що буде новий пакет гуманітарної підтримки від Сербії для України, зокрема у сфері медицини, у сфері енергетики. Це для нас дуже важливо,
Вучич запропонував у майбутньому спільно працювати на ринках третіх країн. Серед можливих напрямів він назвав Африку та Азію. За його словами, Київ і Белград можуть створювати спільні проєкти та експортувати продукцію на ці ринки
В майбутньому між країнами можуть з’явитися конкретні домовленості про спільну роботу. Вже під час попередніх зустрічей сторони детально обговорювали перспективи такої співпраці.
Президент Сербії розповів, що під час свого нещодавнього візиту до Києва його вразила українська залізнична мережа. Він заявив, що Сербія могла б багато чого перейняти з українського досвіду у цій сфері.
Я був дійсно захоплений залізничною мережею, яку має Україна,
Сербія зацікавлена у вивченні досвіду України, зокрема її державних компаній.
Президент Сербії повідомив про суттєве зростання обсягів торгівлі між двома країнами. За його словами, торік товарообіг між країнами становив близько 430 мільйонів, тоді як уже за перше півріччя цього року досяг 351 мільйона.
Економічна співпраця між країнами продовжить розширюватися.
Вучич окремо відзначив роль української залізної руди у двосторонній торгівлі. За його словами, саме вона є найважливішою позицією серед імпорту Сербії з України.
Белград зацікавлений у поглибленні співпраці з Києвом не лише у сільському господарстві, а й в енергетиці, торгівлі та інших сферах. Президент Сербії заявив, що країни мають потенціал для значного збільшення двосторонньої взаємодії.
Він також наголосив на важливості спільних інфраструктурних проєктів.
Александар Вучич наголосив, що Белград підтримує територіальну цілісність усіх держав-членів ООН, зокрема України.
Позиція Сербії щодо територіальної цілісності України залишається принциповою та незмінною.
Ми будемо продовжувати цю принципову політику, і жодних "але" в цьому питанні,
Вучич заявив, що Сербія підтримує європейську інтеграцію України та готова допомагати Києву на цьому шляху. Він наголосив, що Белград не ставитиме під сумнів прагнення України до вступу в ЄС.
Ми бажаємо Україні відкрити якомога швидше усі переговорні кластери, закрити їх якомога швидше,
Вучич підкреслив, що Сербія готова ділитися своїм досвідом і робити все можливе, аби підтримати Україну на шляху до Європейського Союзу. Він запевнив, що Белград не створюватиме перешкод для європейських прагнень Києва.
Президент України Володимир Зеленський та президент Сербії Александар Вучич підписали меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва у сфері здоров’я тварин та безпечності харчових продуктів.
З боку Сербії підпис під документом поставив міністр сільського, лісового та водного господарства Драган Гламочич, з боку України – Посол України в Сербії Олександр Литвиненко.
Документ передбачає розвиток співпраці між Україною та Сербією у відповідних сферах.