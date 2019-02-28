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      Зустріч Дональд Трампа та Кім Чен Ина: розпочався другий день саміту в Ханої

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      Дональд Трамп та Кім Чен Ин
      Дональд Трамп та Кім Чен Ин / Evan Vucci

      Другий день історичного саміту лідерів США та КНДР на вищому рівні розпочався із зустрічі тет-а-тет. За повідомленням Білого дому, після цього буде проведено зустріч у розширеному складі.

      Перед початком другого дня саміту, Трамп завив журналістам, що він "не поспішає". Він додав, що метою зустрічі є "правильна угода", повідомило виданння AP.

      Читайте також: Про що говоритимуть Трамп та Кім Чен Ин на саміті у В'єтнамі

      Американський лідер відзначив, що "коли між країнами хороші стосунки, трапляється багато хороших речей". Трамп наголосив, що на спільній вечері напередодні ввечері було подано багато прекрасних ідей. Водночас очільник Білого дому не розкрив жодних подробиць.


      Кім Чен Ин та Дональд Трамп на спільній вечері після першої зустрічі // Evan Vucci

      В свою чергу Кім Чен Ин заявив, що, на його думку, з учорашнього дня весь світ стежить за ходом їх переговорів.

      Я впевнений, що всі вони будуть спостерігати за тим моментом, коли ми сидітимемо поруч, неначе вони переглядають фантастичний фільм,
      – сказав він.

      За словами північнокорейського лідера, його інтуїція підказує йому, що внаслідок зустрічі буде досягнуто багато хороших результатів.

      Додамо, що в робочому графіку президента США передбачається підписання спільного двосторонньої угоди за підсумками саміту з лідером КНДР.

      Про підсумки першого дня зустрчі другого історичного саміту США та КНДР читайте у матеріалі 24 каналу.

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      Теги: Новини політики Новини США Дональд Трамп Кім Чен Ин В'єтнам
      Джерело: 24 Канал
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