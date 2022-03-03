На зустрічі глав МЗС НАТО закриття неба буде ключовим питанням, – Кулеба

4 березня відбудеться зустріч глав МЗС НАТО, де ключовою темою буде закриття неба над Україну. Наш міністр Дмитро Кулеба буде присутній онлайн на цій зустрічі.

За його словами, закриття неба – це буде ключове тема його спілкування з колегами.

До теми Закрийте небо зараз, – Кулеба звернувся до міжнародних партнерів

Проте Дмитро Кулеба наголосив, що Україні також важливо отримати важке протиракетне озброєння.

В нас питання своїть ширше – це протиповітряна та протиракетна оборона України. Це зараз найбільш вразливе місце. Тому тут треба говорити не лише про можливість закриття нема, а й про системну підтримку з боку партнерів,

– сказав він.

Міністр закордонних справ каже, що тут йдеться про надання важкого протиповітряного озброєння.

"Одна справа, коли нам передають стінгери та інші ЗРК, це добре. Але нам потрібно набагато серйозніша протиповітярна зброя, і ми над цим працюємо", – запевнив міністр МЗС.

Чи це реально? Відповідаючи на це питання. Кулеба заявив, що він не може обнадіювати чи вбивати надію. "Я маю працювати на результат, і коли буде рішення, український народ про це дізнається", – зазначив він.

До слова, Україна продовжує переконувати міжнародних партнерів закрити небо над нашою територією. Відповідна петиція всього за 2 дні набрала необхідний 1 мільйон підписів. Люди у всьому світі звернулися з проханням про закриття неба до НАТО.

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