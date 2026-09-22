На зустрічі Трампа та Зеленського будуть Віткофф, Кушнер і Рубіо, – джерела

На полях Генасамблеї ООН 22 вересня відбудуться переговори Володимира Зеленського й Дональда Трампа. На зустрічі лідерів держав будуть також спецпредставники американського президента.

Йдеться про Стіва Віткоффа, Джареда Кушнера й Марко Рубіо. Про це повідомляють джерела "Радіо Свобода".

Що відомо про учасників переговорів з боку США?

Передусім зауважимо, що зустріч президентів України та США запланована на 13:15 за Вашингтоном (20:15 за Києвом).

Разом із Трампом переговори з Володимиром Зеленським вестимуть також спецпредставники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер та держсекретар США Марко Рубіо.

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До слова, раніше ми повідомляли, що Рубіо закликав Росію та Україну до енергетичного перемир'я. На думку американського посадовця, припинення вогню в цій сфері сприятиме захисту цивільного населення та зменшенню напруги.

Який розпорядок подій на Генасамблеї?

Вранці за місцевим часом у Нью-Йорку відкрилася 81-ша сесія Генасамблеї ООН. Дебати проходитимуть під головуванням президента ГА ООН Халілура Рахмана.

Після виступів Рахмана та генсека ООН Антоніу Гутерреша до слова традиційно долучаться лідери Бразилії та США Луїс Інасіу Лула да Сілва і Дональд Трамп. Дебати високого рівня триватимуть до 28 вересня.

Загалом у засідання Генасамблеї беруть участь понад 130 глав держав і урядів.