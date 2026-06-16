США готові більше тиснути на Росію: підсумки зустрічей Зеленського і Трампа на полях саміту G7

Володимир Зеленський та Дональд Трамп 16 червня провели три зустрічі на полях саміту G7 у французькому місті Евіан-ле-Бен. Лідери обговорили питання завершення війни в Україні, а також те, як змусити Росію піти на угоду про мир.

Що принесли нові зустрічі Зеленського та Трампа для України, які заяви зробили лідери, і як оцінюють нові комунікації президентів експерти – читайте у матеріалі 24 Каналу.

До теми У Франції триває саміт G7, Зеленський провів низку зустрічей: головне про подію, заяви лідерів

Які були передумови зустрічей Трампа і Зеленського?

Напередодні зустрічі в Евіан-ле-Бені Дональд Трамп і Володимир Зеленський 14 червня мали телефонну розмову. Тоді український лідер привітав американського колегу із днем народження, а також детально обговорив із ним питання миру в Україні.

Я побажав Президенту Трампу успіхів, насамперед у його зусиллях щодо завершення війни Росії проти України. Також подякував йому за всю підтримку, яку Америка надає Україні, і важливо, що ми з вдячністю пам'ятаємо кожен крок цієї підтримки, від Javelin до Patriot,

– написав президент України.

Окрім того, Зеленський поінформував Трампа про останні події на полі бою та про те, як зміцнилася українська позиція.



Зеленський провів телефонну розмову із Трампом 14 червня / Фото Офісу Президента

Пізніше Зеленський у зверненні до Міжурядової конференції Європейського Союзу також говорив, що обговорив із Дональдом Трампом можливість проведення зустрічі із російським диктатором Володимиром Путіним у США.

Дональд Трамп, своєю чергою, 15 червня заявляв про "дуже гарну" телефонну розмову із Володимиром Зеленським. На думку американського президента, Україна та Росія відкриті до переговорів на рівні лідерів.

Як пройшли комунікації президентів України та США на полях саміту G7?

Уже 16 червня, на другий день саміту G7 у Франції, Зеленський і Трамп провели кілька зустрічей:

тристоронню з президентом Франції Еммануелем Макроном у закритому форматі;

Відповідна розмова стала першою особистою зустріччю Володимира Зеленського та Дональда Трампа за майже чотири місяці.

разом з усіма лідерами "Великої сімки" та ЄС;



Володимир Зеленський провів зустріч із лідерами G7 та ЄС в Евіані 16 червня / Фото Офісу Президента

двосторонню разом із держсекретарем США Марко Рубіо та секретарем РНБО Рустемом Умєровим.

Двостороння зустріч Трампа та Зеленського на полях саміту G7 / Фото з телеграм-каналу Володимира Зеленського

До речі, джерела в Офісі Президента розповіли 24 Каналу, що Зеленський із Трампом "непогано поговорили", а американський президент налаштований активно доєднатись до просування дипломатії з Росією.

Співрозмовники також зазначили, що позиція Дональда Трампа наразі краща, ніж була раніше. Також ще очікуються нові зустрічі між сторонами у наступні дні саміту.

Тим часом Reuters повідомляє, що Зеленський показав Трампу фото пошкоджень Києво-Печерської лаври внаслідок російської атаки 15 червня. За словами європейських джерел агентства, президент США висловив невдоволення цим ударом.

Які заяви зробили Трамп і Зеленський після зустрічей?

Володимир Зеленський після зустрічі з очільниками країн G7 та ЄС, що всі країни, в тому числі й США, засудили масований російський удар по Києву 15 червня. Всі лідери також вважають, що в будь-якому разі треба зупиняти війну в Україні.

Союзники обговорили нарощування обсягів зенітних ракет в Україні та передачу нашій державі ліцензій на їхнє виробництво, формування пакета зимової підтримки, а також посилення тиску на Росію.

Окремо Зеленський підкреслив, що США готові забезпечити backstop для реалізації цих напрямів, тобто страхувальні гарантії безпеки або фінансової підтримки. Водночас український очільник зазначив, що обговорював із Трампом можливість отримання ліцензій на виробництво антибалістичних систем.

Дональд Трамп, коментуючи зустріч із Володимиром Зеленським, назвав її "дуже доброю" та загалом позитивно оцінив діалог. Водночас він додав, що планує провести ще одну двосторонню зустріч з українським президентом.

Американський лідер також заявив, що головною темою наразі для нього стає врегулювання війни в Україні. Він має намір зробити все можливе для досягнення мирного врегулювання конфлікту.

Окремо Дональд Трамп заявив, що Росія має укласти угоду з Україною. Також Трамп допустив повернення санкцій на російську нафту.

Володимир Зеленський пізніше розповів журналістам, що 16 червня також матиме зустрічі на полях саміту G7 в Евіані. Водночас на запитання, коли може відбутися його двостороння зустріч з Трампом, президент не відповів.

Як оцінюють зустрічі українського та американських лідерів експерти?

Михайло Подоляк у розмові з 24 Каналом зазначив, що зустріч Зеленського та Трампа відбувається на тлі того, що Україна наразі перебуває у набагато вигіднішій позиції, ніж Росія.

На думку радника Офісу Президента, це означає, що Києву вдається доносити до Вашингтона інформацію щодо переваг, які нині має українська сторона у війні.

Подоляк наголосив, що в цьому плані Україна використовує факти. І саме їх наша країна передає Сполученим Штатам.

Тому тут вибір США очевидний. Ці факти дають Україні спроможність отримати репутаційний капітал, зокрема, для Сполучених Штатів,

– наголосив Михайло Подоляк.

Водночас Росія, продовжив радник ОПУ, навпаки, у співпраці з американцями використовує фейки, які є елементом примітивної російської пропаганди.

Михайло Подоляк також зауважив, що тиск на Росію і підтримка України стане сигналом для всього світу, що США надійно стоять за своїми союзниками. Саме це і є шляхом для Вашингтона повернути монопольне домінування в глобальній політиці.

"Зеленський послідовно й обережно проговорює всі ці кроки з Трампом, і сьогодні диспозиція вже інша, ніж рік тому – і в США, і в Європі зростає розуміння, що агресію треба закінчувати правильно. Бо якщо закінчити неправильно – вона просто продовжиться в іншому форматі та знову перейде в гарячу фазу",

– підкреслив Подоляк.

Військовий експерт та ексспівробітник СБУ Іван Ступак в етері 24 Каналу відзначив, що сам саміт G7, де була присутня Україна, стане справжнім ударом для російської пропаганди, адже раніше у клубі була присутня і Росія, однак від початку агресії проти України у 2014 році.

Зеленський сидить в трійці разом із Трампом та Макроном. І я так думаю, що, в принципі, певні якісь позитивні зрушення внаслідок цієї зустрічі можуть бути, але відразу не треба чекати щось важливе, щось велике, бо Дональд Трамп, я впевнений, не буде перестроюватися, перебудовувати себе. Якщо за перші півтора року своєї каденції він не зробив нічого для того, щоб натиснути на Росію, вірогідність того, що він зробить це далі, я думаю, що вона максимально низька,

– каже експерт.

Окрім того, Ступак наголошує, що дійсно найкраще просити в американських партнерів не безпосередню допомогу зброєю, а ліцензії на їх виробництво.

Інше питання – скільки часу це займе. Особливо, що стосується виробництва антибалістичних ракет для ЗРК Patriot.

"І от з цими ракетами. Вони всі дуже технологічні. Величезна кількість мікроелектроніки, величезна кількість технологічних елементів, які там є. Ракета коштує майже 3,8 мільйона американських доларів. Це дійсно велика цифра. Виготовляється на дуже технологічному обладнанні, дуже технологічній локації, яка називається Mitsubishi Heavy Industries. Це в Японії. І от навіть якщо фантазуємо, сьогодні пан Трамп каже, окей, українці, ви мене переконали, все, даю вам ліцензію на збирання ракет до Patriot. Але ми з вами чудово знаємо, що між окей політичним та зеленим світлом практичним іноді буває період в місяцях, а то й в роках", – пояснив ексспівробітник СБУ.

Окрім того, на думку експерта, проблемою буде й де розмістити завод із виготовлення цих ракет. Ступак зауважує, що підприємство точно буде розташоване не в Україні, а далі треба визначити чи робити це підприємство на основі готового в якійсь країні, або ж зводити повністю нове.