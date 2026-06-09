У Таллінні заплановані зустрічі з усіма країнами Північної Європи й Балтії: яка ключова мета

Володимир Зеленський перебуває з дипломатичним візитом в Естонії. У столиці країни, місті Таллінні, заплановані важливі зустрічі з лідерами країн Північної Європи та Балтії. Володимир Зеленський окреслив основні цілі переговорів.

Про це президент України розповів у своєму телеграм-каналі.

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Яка мета зустрічей у Таллінні?

Глава держави зазначив, що головною метою зустрічей з європейськими лідерами є посилення підтримки українців у війні проти Росії.

Також мовиться про підготовку рішень, "яких ми всі очікуємо від самітів на рівні Євросоюзу, G7 та НАТО".

Графік першої леді Олени Зеленської також буде наповнений зустрічами. Вона візьме участь у Глобальної коаліції українських студій, відкритті україномовного аудіогіда в Естонії.

А також Олена Зеленська проведе зустріч із представниками Естонського центру міжнародного розвитку для реалізації спільних проєктів на підтримку українських родин.

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Президент України висловив вдячність Естонії та всім союзникам України, які надають усебічну підтримку й наближають справедливий мир.

До того ж, Володимир Зеленський заявив, що червень і липень 2026 року можуть стати вирішальним періодом у розвитку подій російсько-української війни. На його думку, ключовим завданням зараз є створення умов, які змусили б Росію повернутися до дипломатичних переговорів.

Водночас глава держави наголосив, що українські Сили оборони утримують стійкі та вигідні позиції на лінії фронту. Він також зазначив, що втрати російської сторони залишаються значними – щомісяця вони перевищують 30 тисяч військових, включно з загиблими та пораненими.