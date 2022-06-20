Зустріли "побратима": у ССО показали зустріч з вовком під час бойової операції

Українські захисники зустріли дорогою незвичайного перехожого - степового вовка, який не злякався людей та піішов за бійцями.

Під час виконання бойового завдання військові однієї з бойових груп Сил Спеціальних Операцій Збройних Сил України натрапили на вовка. Тварина не проявила агресії чи страху, а зацікавлено пішла за бійцем, який її покликав.

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Українські захисники вже стали беззаперечними улюбленцями багатьох тварин – як домашніх, так і тих, кого зустрічають в лісах та полях. До бійців ЗСУ тягнуться коти, собаки, миші, білки, пташки та безліч інших тварин. Цього разу воїни зацікавили вовка – хижак без страху та агресії підійшов до оператора відео та почав "знайомитись" з бійцями, які виконували бойову задачу.

Знайомство вовка та бійців Сил Спеціальних Операцій: дивіться відео

Вовк і "вовкулаки". Свій до свого…

– прокоментували подію в ССО.

Цікаво, що на шевронах бійців ССО зображений вовк – тож зустріч військових з їхнім символом може означати лиш хороший знак.

ССО міцно тримають оборону: яка ситуація в Сєвєродонецьку

Сєвєродонецьк – одна з найгарячіших точок на фронті останніх тижнів. Більша частина міста під контролем російських окупантів, проте українські військові відстоюють кожен сантиметр території. Сєвєродонецьк тримають бійці ССО ЗСУ, які недарма вважаються одними з найкращих воїнів української армії.

Складність у тому, що саме в Сєвєродонецьку ворог застосовує все, що має з озброєння. Тактика росіян проста – стерти з лиця землі населені пункти, а тоді починати просуватись, розповіли у ССО.

Воїни розповіли і про своє завдання – проводити розвідувальні дії, аби артилерія українців могла влучно вражати противника. Воїни запевняють: своє завдання вони виконують чітко, адже ними командують справжні професіонали, а відчувають вони себе однією сім'єю.

Російські окупанти вперто намагаються захопити весь Сєвєродонецьк, проте на інших напрямках не мають успіхів. Загарбники зазнають втрат від ССО. Лише за минулий тиждень українські захисники ліквідували 28 кадирівців, відомих своїми тіктоками. Зауважмо, бойовими діями кадирівці не займаються – їм доручають тільки зачищати вулиці.

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