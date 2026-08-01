Дрони атакували ТОТ: ймовірно, під ударом опинилася Зуївська ТЕС

Уночі українські дрони відпрацювали по об'єктах енергетичної інфраструктури на тимчасово окупованих територіях. Попередньо, їм вдалося "вполювати" Зуївську ТЕС.

Як пишуть у мережі, безпілотники били по енергетиці ворога на Донеччині, Луганщині, Запоріжжі та Криму.

Які об'єкти на ТОТ були під ударом?

Під масованою атакою БпЛА на Донеччині перебував окупований Зугрес. Там виникла сильна пожежа.

Дрони атакували Зугрес: дивіться відео

Попередньо, ураження зазнала Зуївська ТЕС.

Довідка: Зуївська теплова електростанція – це одна з найбільших теплових електростанцій України. Станцію будували у 1975–1981 роках, а її проєктна потужність становила 2 400 МВт (8 енергоблоків), хоча фактично працювали чотири енергоблоки загальною потужністю близько 1 220 МВт. З 2014 року ТЕС перебуває на тимчасово окупованій Росією території Донеччини.

Як гарно палає Зуївська ТЕС / Фото з мережі

Під дроновими ударами опинилися також енергооб'єкти в окупованому Бердянську, що на Запоріжжі. Частина міста залишилася без електропостачання. Ймовірно, ще горить АЗС.

Приліт у Бердянську / Фото з соцмережі

Атака БпЛА на Бердянськ: дивіться відео

На Луганщині вибухи лунали в окупованих Луганську та Довжанську.

Щось горить у Луганську / Фото з соцмережі

Удари по Довжанську / Фото з соцмережі

У Криму вночі теж було неспокійно. У Севастополі після прильотів виникла пожежа.

Як пише "Кримський вітер", у місті сталося займання або на позиції 475 Центру РЕБ на мисі Фіолент чи далі, на висотах Кая-Баш під Балаклавою, де розташовані позиції російської ППО.

Пожежа у Севастополі на місці удару / Фото з мережі

До слова, увечері 31 липня сталася пожежа на одному з найбільших НПЗ Європи "Нижньокамськнафтохім". Підпиємство розташоване у Татарстані за понад 1100 кілометрів від кордону з Україною.