У Росії під Волгоградом зробили звалище з цинкових трун та чорних пакетів для "вантажу 200"

У місті Волзький місцеві жителі виявили звалище, на якому лежали цинкові труни, транспортні ящики та чорні пакети. Труни належать ритуальному агентству, яке займається похованнями учасників війни в Україні.

Пропагандистські російські ЗМІ підтверджують, що у них перевозили трупи загиблих в Україні російських військових. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Як у Росії сформувалося звалище трун

Як повідомляють російські медіа, труни належать ритуальному агентству, яке займається похованнями військових, що брали участь у війні в Україні. Один із пропагандистських ресурсів підтвердив, що це труни, призначені для "вантажу 200" – тіл загиблих окупантів.

На звалищі знайшли чорні мішки для транспортування тіл, розкриті цинкові труни з бордово-червоним оксамитовим покриттям, а також дерев’яні ящики, що використовуються для перевезення загиблих.

Згідно з правилами, такі предмети належать до небезпечних відходів і мають утилізуватися у спеціалізованих установах, проте виявили їх просто неба.

На місце інциденту прибули працівники контрольного управління місцевої адміністрації та правоохоронці. Також ведеться пошук власника ритуального агентства, яке займалося закупівлею трун.