Кричали образи услід: закарпатські ґвалтівники не лишали свою жертву у спокої й під час слідства
Джерело:ТСН
Дівчинка довго боялась розказати про те, що з нею зробили. Все через залякування та погрози.
Прокуратура оскаржуватиме вирок у справі про зґвалтування 14-річної дівчинки на Закарпатті, про це заявили в Офісі генпрокурора.
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Кривдники залякували дівчину
Йдеться про злочин, скоєний у серпні 2021 року, коли троє підлітків заманили в будинок та зґвалтували дівчинку, але уникли покарання. Уже після рішення суду справа набула суспільного резонансу і лише тоді з'ясувалися приголомшливі факти.
Дівчинці за останні два роки їй довелось багато чого пережити.
Покарання по максимуму. Я на цьому наполягав із самого початку, коли йшли слідчі дії і до останнього – мої слова записані у вироку. Максимальне покарання. Вийшло так, що суддя їх виправдала. Два роки покарання умовно – це не термін за насильницькі дії групою осіб до неповнолітньої особи,
– сказав батько.
Дівчина розповіла, що довго боялась розказати про те, що з нею зробили, бо кривдники її залякали. За її словами, вже коли справа дійшла до суду, вони вільно гуляли селом і знущалися з неї.
"Вони три місяці сиділи в СІЗО. Потім прийшли і були спочатку з браслетами, а потім, коли почалася війна, браслети зняли і собі так взяли – вони ходили всюди по вулиці і до магазину ходили. Я йшла вулицею і вони почали за мною усіляко кричати, матюками", – розповіла вона.
Священник розповів про обвинувачуваних підлітків
Про апеляцію в прокуратурі заявили лише після суспільного розголосу і обурення. Суддя, яка фактично звільнила підлітків від відбування покарання, нині пішла на лікарняний. Коментарів уникають і у школі, хоча там видавали позитивну характеристику підсудним. Односельці, на очах яких розгорталась ця історія, будь-яких коментарів уникають.
Проте місцевий священник розповідає про обвинувачуваних підлітків. "По відношення до навколишніх хлопці були неврівноважені. Пили, курили, матюкались. До вечора були в них гулянки, була гучна музика", – каже настоятель сільського храму.
Мати двох підсудних підлітків – працівниця тутешньої сільради. Саме представники сільради, серед інших, свідчили у суді. Тож нині юристи вивчають, чи змогло це вплинути на вирок.
Що відомо про справу: головне
- Ще влітку 2021 року троє підлітків зґвалтували 14-річну дівчинку на Закарпатті і зняли все це на відео. Згодом зловмисники поширили відео в мережі.
- Сама ж дівчина певний час не розповідала нікому про те, що з нею трапилося. Водночас бабуся потерпілої каже, що помітила, як її онука змінилася – вона стала похмурою, замкнутою в собі та мала проблеми зі сном.
- Суд призначив трьом обвинуваченим вирок у вигляді 5 років ув'язнення. Однак їх звільнили від відбування покарання через те, що вони неповнолітні, призначивши випробувальний термін на 2 роки. Такий вирок неабияк обурив суспільство та викликав багато запитань до системи правосуддя.