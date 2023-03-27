Кричали образи услід: закарпатські ґвалтівники не лишали свою жертву у спокої й під час слідства

Дівчинка довго боялась розказати про те, що з нею зробили. Все через залякування та погрози.

Прокуратура оскаржуватиме вирок у справі про зґвалтування 14-річної дівчинки на Закарпатті, про це заявили в Офісі генпрокурора.

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Кривдники залякували дівчину

Йдеться про злочин, скоєний у серпні 2021 року, коли троє підлітків заманили в будинок та зґвалтували дівчинку, але уникли покарання. Уже після рішення суду справа набула суспільного резонансу і лише тоді з'ясувалися приголомшливі факти.

Дівчинці за останні два роки їй довелось багато чого пережити.

Покарання по максимуму. Я на цьому наполягав із самого початку, коли йшли слідчі дії і до останнього – мої слова записані у вироку. Максимальне покарання. Вийшло так, що суддя їх виправдала. Два роки покарання умовно – це не термін за насильницькі дії групою осіб до неповнолітньої особи,

– сказав батько.

Дівчина розповіла, що довго боялась розказати про те, що з нею зробили, бо кривдники її залякали. За її словами, вже коли справа дійшла до суду, вони вільно гуляли селом і знущалися з неї.

"Вони три місяці сиділи в СІЗО. Потім прийшли і були спочатку з браслетами, а потім, коли почалася війна, браслети зняли і собі так взяли – вони ходили всюди по вулиці і до магазину ходили. Я йшла вулицею і вони почали за мною усіляко кричати, матюками", – розповіла вона.

Священник розповів про обвинувачуваних підлітків

Про апеляцію в прокуратурі заявили лише після суспільного розголосу і обурення. Суддя, яка фактично звільнила підлітків від відбування покарання, нині пішла на лікарняний. Коментарів уникають і у школі, хоча там видавали позитивну характеристику підсудним. Односельці, на очах яких розгорталась ця історія, будь-яких коментарів уникають.

Проте місцевий священник розповідає про обвинувачуваних підлітків. "По відношення до навколишніх хлопці були неврівноважені. Пили, курили, матюкались. До вечора були в них гулянки, була гучна музика", – каже настоятель сільського храму.

Мати двох підсудних підлітків – працівниця тутешньої сільради. Саме представники сільради, серед інших, свідчили у суді. Тож нині юристи вивчають, чи змогло це вплинути на вирок.

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