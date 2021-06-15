Жорстоко зґвалтував та обікрав жінку: на Харківщині затримали злочинця – фото, відео

Поліція Харківщини затримала чоловіка, якого підозрюють у скоєнні важкого злочину – зґвалтуванні та збройному нападі. Одразу після злочину його оголосили в розшук.

Звістка про злочин надійшла до поліції ще 9 червня. А вже 15 числа правоохоронцям повідомили, що зловмисник перебуває у Чугуєві.

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Деталі злочину та що відомо про зловмисника

Слідчі встановили, що чоловік погрожував 34-річній жінці ножем. Вона запропонувала йому гроші. Відтак він забрав 1 800 гривень, а потім зґвалтував потерпілу.

Зловмисником виявився 31-річний житель села Стара Гнилиця Чугуївського району. Він уже був судимим за завдання тілесних ушкоджень.



Затримання зловмисника у Чугуєві / Фото Патрульної поліції Харківської області

Нападник перебуває у відділку поліції. Наразі з чоловіком проводять слідчі дії



Зловмисника доставили у поліцейський відділок / Фото Патрульної поліції Харківської області

Нападник перебував у розшуку

Підозрюваного оголосили в розшук 11 червня. Серед його прикмет виокремлювали:

вік – 35 – 40 років,

зріст – 175 сантиметрів,

лисуватість,

сивину,

міцну статуру.

На місці злочину він був у спортивному одязі темно-синього кольору. З собою мав сірий рюкзак.

За надання достовірної інформації поліція передбачала грошову винагороду.