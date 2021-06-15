Жорстоко зґвалтував та обікрав жінку: на Харківщині затримали злочинця – фото, відео

Поліція Харківщини затримала чоловіка, якого підозрюють у скоєнні важкого злочину – зґвалтуванні та збройному нападі. Одразу після злочину його оголосили в розшук.
Звістка про злочин надійшла до поліції ще 9 червня. А вже 15 числа правоохоронцям повідомили, що зловмисник перебуває у Чугуєві.
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Деталі злочину та що відомо про зловмисника
Слідчі встановили, що чоловік погрожував 34-річній жінці ножем. Вона запропонувала йому гроші. Відтак він забрав 1 800 гривень, а потім зґвалтував потерпілу.
Зловмисником виявився 31-річний житель села Стара Гнилиця Чугуївського району. Він уже був судимим за завдання тілесних ушкоджень.
Затримання зловмисника у Чугуєві / Фото Патрульної поліції Харківської області
Нападник перебуває у відділку поліції. Наразі з чоловіком проводять слідчі дії
Зловмисника доставили у поліцейський відділок / Фото Патрульної поліції Харківської області
Нападник перебував у розшуку
Підозрюваного оголосили в розшук 11 червня. Серед його прикмет виокремлювали:
- вік – 35 – 40 років,
- зріст – 175 сантиметрів,
- лисуватість,
- сивину,
- міцну статуру.
На місці злочину він був у спортивному одязі темно-синього кольору. З собою мав сірий рюкзак.
За надання достовірної інформації поліція передбачала грошову винагороду.Зверніть увагу! Схожий злочин напередодні стався в Харкові. Тут у одному з хостелів 43-річний чоловік зґвалтував та пограбував 17-річну дівчину. Приблизно через 1 годину після інциденту поліція затримала чоловіка.