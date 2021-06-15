Жорстоко зґвалтував та обікрав жінку: на Харківщині затримали злочинця – фото, відео

15 червня 2021 , 23:04
Читать новость на русском

Джерело:

Патрульна поліція Харківської області

Поліція Харківщини затримала чоловіка, якого підозрюють у скоєнні важкого злочину – зґвалтуванні та збройному нападі. Одразу після злочину його оголосили в розшук.

Звістка про злочин надійшла до поліції ще 9 червня. А вже 15 числа правоохоронцям повідомили, що зловмисник перебуває у Чугуєві.

До теми У Києві в сміттєзбірнику знайшли труп у килиму: тіло лежало там 5 днів

Деталі злочину та що відомо про зловмисника 

Слідчі встановили, що чоловік погрожував 34-річній жінці ножем. Вона запропонувала йому гроші. Відтак він забрав 1 800 гривень, а потім зґвалтував потерпілу.

Зловмисником виявився 31-річний житель села Стара Гнилиця Чугуївського району. Він уже був судимим за завдання тілесних ушкоджень.


Затримання зловмисника у Чугуєві / Фото Патрульної поліції Харківської області

Нападник перебуває у відділку поліції. Наразі з чоловіком проводять слідчі дії


Зловмисника доставили у поліцейський відділок / Фото Патрульної поліції Харківської області

Нападник перебував у розшуку 

Підозрюваного оголосили в розшук 11 червня. Серед його прикмет виокремлювали: 

  • вік – 35 – 40 років,
  • зріст – 175 сантиметрів,
  • лисуватість,
  • сивину,
  • міцну статуру.

На місці злочину він був у спортивному одязі темно-синього кольору. З собою мав сірий рюкзак.

За надання достовірної інформації поліція передбачала грошову винагороду.

Зверніть увагу! Схожий злочин напередодні стався в Харкові. Тут у одному з хостелів 43-річний чоловік зґвалтував та пограбував 17-річну дівчину. Приблизно через 1 годину після інциденту поліція затримала чоловіка.
Автор: Олег Терещенко