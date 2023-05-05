20-річний воїн з Львівщини загинув на Бахмутському напрямку: рідні просять надати звання Героя

Родичі 20-річного захисника з Львівщини Олександра Магеровця звернулися з проханням надати йому почесне звання Героя України посмертно. Вони зареєстрували відповідну петицію на сайті президента.

З першого дня повномасштабного вторгнення, військовий мужньо захищав нашу свободу і незалежність на передових позиціях. На жаль, 1 квітня 2023 року він загинув, отримавши осколкове поранення під час виконання бойового завдання на Бахмутському напрямку.

Дивіться також На фронті загинув український режисер Андрій Максименко

Рідні 20-річного Олександра Магеровця просять надати йому звання Героя України

Олександр служив у складі 80 десантно-штурмової бригади Збройних сил України. 20 березня 2023 року його перевели на посаду стрільця-снайпера 3-го аеромобільного відділення, 1-го аеромобільного взводу, 1-ї аеромобільної роти, аеромобільного батальйону військової частини А0284.

У свої 20 років, попри такий ще юний вік, він був великим патріотом своєї країни, яку дуже любив. Він віддав найцінніше, що мав, – власне життя! Не маючи ще своїх дітей, він пішов захищати чужих. Завжди казав: "Хто, як не я?". Маючи осколкові поранення і, перенісши не одну контузію, він ніколи не жалівся і не переставав боротися за усіх нас,

– зазначив ініціатор петиції Олег Іванович Ткач.

"Напевне найменше, що ми можемо зробити в знак подяки за жертву наших хлопців і дівчат, які поклали своє життя за нашу свободу і свободу всіх наступних поколінь від того зла, яке роками нас хоче знищити, так це офіційно присвоїти їм Героя України", – повідомила родичка Олександра Любов Ткач.

Родичі просять надати Олександру Магеровцю почесне звання Героя України (посмертно). Ви можетена сайті президента.

Олександр Магеровець / Фото з фейсбуку Любові Ткач

Що відомо про захисника з Львівщини

Військовий народився 2002 року у селі Демня, що на Львівщині. За свою достойну службу 21 травня 2022 року він був нагороджений Медаллю "За захист Вітчизни", а 17 червня 2022 року отримав Орден "За мужність III ступеня".

Нагороди Олександра Магеровця / Фото з фейсбуку Любові Ткач