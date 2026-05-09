Піхотинцю, який 346 днів тримав позиції в Часовому Яру, надали звання Героя України

Піхотинець Сергій Криніцький майже рік утримував передову позицію у Часовому Яру під безперервними атаками росіян. За 346 днів боїв військовий знищив 23 окупантів, взяв у полон шістьох та відбив щонайменше шість масштабних штурмів ворога.

За мужність і стійкість Президент України присвоїв бійцю звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка". Про це повідомляє 24 окрема механізована бригада імені короля Данила.

Дивіться також "Лист брату, якого чекають і ще 1355 голосів пам'яті": діти й учителі розповіли історії про війну – репортаж

Як воїн майже рік стримував росіян на одній позиції?

Старший солдат Сергій Криніцький на позивний "Сєронька" став одним із символів стійкості української піхоти у війні проти Росії. Боєць майже рік утримував одну з найнебезпечніших позицій у Часовому Яру на Донеччині.

За цей час військовий пережив десятки атак, безперервні удари дронів, стрілецькі бої та штурми переважаючих сил ворога. Позиція, яку обороняв "Сєронька", була однією з передових у Часовому Яру. Саме там російські війська постійно намагалися прорвати українську оборону.

За словами військового, найважчими були моменти ближніх боїв, коли окупанти підходили впритул до укриття.

Коли доходило до зіткнення – не було думки тікати. Була думка: встояти, втримати позицію і вижити,

– згадує Сергій Криніцький.

Військовий розповів, що росіяни регулярно атакували позицію FPV-дронами, скидали вибухівку та штурмували малими групами. Через постійний контроль неба ворожими безпілотниками провести ротацію тривалий час було майже неможливо.

Попри це, залишати рубіж не можна було, адже від нього залежала стійкість сусідніх позицій українських захисників. У результаті Сергій утримував свою позицію 346 днів, а сам рубіж протримався близько 400 діб. Знищив 23 окупантів і взяв шістьох у полон За час оборони позиції Сергій Криніцький особисто знищив 23 російських окупантів та ще шістьох узяв у полон.

Одним із найважчих епізодів став штурм, коли до української позиції наблизилися дев'ятеро російських військових.

Двох Сергій знищив впритул. Ще сімох – ліквідував у взаємодії з побратимами,

– повідомили у бригаді.

Через постійні бої навколо позиції накопичувалася велика кількість тіл ліквідованих окупантів. Військовий був змушений приховувати їх, щоб росіяни не змогли визначити точне місце українського укриття.

"Спочатку тіла противника складав біля позиції. Потім стало занадто багато – почав прикопувати. Щоб противник по скупченню своїх загиблих не зрозумів, де я сиджу", – розповів боєць.

За даними 24 ОМБр, Сергій Криніцький очолював відбиття щонайменше шести штурмів переважаючих сил противника. Водночас ворогу так і не вдалося прорвати оборону на цій ділянці фронту.

Сам "Сєронька" каже, що головне завдання піхотинця у сучасній війні – контролювати все навколо одночасно. За словами військового, боєць повинен стежити за небом, землею, радіоефіром та рухами противника буквально на 360 градусів.

Окрім цього, важливу роль відіграє інтуїція, яка допомагає виживати під час постійної небезпеки.

Вивести Сергія з позиції вдалося лише тоді, коли погодні умови тимчасово стали сприятливішими, а подальше утримання рубежу втратило тактичну доцільність. Перед виходом військовий знищив укриття та все спорядження, щоб вони не дісталися російським окупантам.

Що було після виходу з позиції?

Після виходу з позиції Сергій Криніцький проходить лікування та реабілітацію. Водночас військовий уже заявив, що планує повернутися до служби та передавати бойовий досвід новим бійцям.

За свою службу боєць отримав відзнаку Президента України "За оборону України", а також першу відзнаку бригади – "Пам'ятний нагрудний знак військової частини" під номером 001.

Указом Президента України №362/2026 від 5 травня 2026 року старшому солдату Сергію Криніцькому присвоїли звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка". У бригаді наголосили, що саме завдяки таким військовим Україна продовжує стримувати російську агресію.

Ми пишаємося такими людьми. Тими, хто у найважчий момент залишається відданим своїм переконанням, працює в надскладних умовах і виконує бойові завдання. Саме завдяки таким воїнам Україна продовжує стояти,

– зазначили у 24 ОМБр.

Воїну Сергію Криніцькому вручили "Золоту Зірку" Героя України / Фото 24 ОМБр

Історії воїнів, які також нещодавно отримали звання Героїв України

Зеленський зазначив, що від початку повномасштабної війни найвище звання надавали лише воїнам, що надзвичайно проявили себе в бойових умовах. Героями України вже стали 722 захисники, із них 445 – посмертно.

Чубенко Степан Вікторович

Степан Чубенко – 16-річний воротар Краматорської молодіжної команди "Авангард". Наприкінці липня 2014 року його затримали бойовики так званої "ДНР", коли хлопець повертався з Києва до Краматорська. Юнака катували та вбили за проукраїнську позицію.

Громадському активісту Степанові Чубенку звання Героя України надали за "громадянську мужність, патріотизм та незламність, виявлені під час подій, пов'язаних із захистом незалежності та територіальної цілісності України, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини".

Вакуленко Володимир Володимирович

Володимир Вакуленко – український дитячий письменник, перекладач і громадський діяч з Ізюмщини. Під час окупації села Капитолівка він вів щоденник, який заховав перед своїм викраденням російськими військовими в березні 2022 року.

Лише в листопаді стало відомо про смерть чоловіка, його розстріляли з пістолета Макарова. 28 серпня 2023 року відбулась презентація книжки "Я перетворююсь… Щоденник окупації. Вибрані вірші".