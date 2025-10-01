Йдеться про Степана Чубенка, Володимира Вакуленка та Геннадія Афанасьєва. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на відповідні президентські укази.

Хто отримав звання Героя України посмертно?

Зеленський зазначив, що від початку повномасштабної війни найвище звання надавали лише воїнам, що надзвичайно проявили себе в бойових умовах. Героями України вже стали 722 захисники, із них 445 – посмертно.

Однак у День захисників і захисниць традицію поваги та вдячності розширюють, тож президент підписав укази про надання посмертно такого звання "особливим людям", які теж були захисниками – ідеї України та її незалежності.

Їхнє життя було неоднаковим, і вони походили з різних частин нашої країни... Але кожен із них для багатьох тепер є уособленням саме такої України, яка зуміла проявити характер і вистояти проти Росії,

– написав Зеленський.

Чубенко Степан Вікторович

Степан Чубенко – 16-річний воротар Краматорської молодіжної команди "Авангард". Наприкінці липня 2014 року його затримали бойовики так званої "ДНР", коли хлопець повертався з Києва до Краматорська. Юнака катували та вбили за проукраїнську позицію.



Герой України Степан Чубенко / Фото Донецька ОВА

Громадському активісту Степанові Чубенку звання Героя України надали за "громадянську мужність, патріотизм та незламність, виявлені під час подій, пов'язаних із захистом незалежності та територіальної цілісності України, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини".

Вакуленко Володимир Володимирович

Володимир Вакуленко – український дитячий письменник, перекладач і громадський діяч з Ізюмщини. Під час окупації села Капитолівка він вів щоденник, який заховав перед своїм викраденням російськими військовими в березні 2022 року.

Лише в листопаді стало відомо про смерть чоловіка, його розстріляли з пістолета Макарова. 28 серпня 2023 року відбулась презентація книжки "Я перетворююсь… Щоденник окупації. Вибрані вірші".



Герой України Володимир Вакуленко / Фото Facebook/Володимир Вакуленко

Володимир Вакуленко отримав звання Героя України за "громадянську мужність, патріотизм та незламність, виявлені під час подій, пов'язаних із захистом незалежності та територіальної цілісності України".

Афанасьєв Геннадій Сергійович

Геннадій Афанасьєв – 32-річний громадський активіст спротиву російській окупації Криму та колишній політв'язень. Він був одним із незаконно звинувачених у справі так званих "терористів групи Сенцова", затриманий у травні 2014 року на одній з вулиць окупованого Сімферополя.

У червні 2016 року Росія обміняла чоловіка. Опісля він займався адвокацією звільнення політичних бранців, бувши спецпредставником МЗС України. З початку повномасштабного вторгнення добровольцем пішов служити в складі 130-го батальйону ТРО, але в грудні 2022 року загинув під Білогорівкою.



Герой України Геннадій Афанасьєв / Фото з відкритих джерел

Громадському активісту Геннадію Афанасьєву звання Героя України надали за "громадянську мужність, патріотизм та незламність, виявлені під час подій, пов’язаних із захистом незалежності та територіальної цілісності України, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини".

