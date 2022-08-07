У напрямку Зайцевого та Кодеми тривають бої: яка ситуація на лінії фронту

окупанти продовжують наступати на кількох напрямках на Донеччині та розгортають додаткові сили і засоби протиповітряної оборони на території білорусі.

російські загарбники вели наступальні бої в районі Богородичного та Долини, успіху не мали. Про це йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 6 ранку 7 серпня.

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На Харківському напрямку Росія вела обстріли зі ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення. З вертольотів росіяни вдарили біля Верхнього Салтова та Пришиба.

окупанти намагаються йти в наступ на Слов'янському напрямку

На Слов'янському напрямку ворог здійснив вогневе ураження із артилерії різних типів у районах Великої Комишувахи, Бражківки, Вірнопілля, Сулигівки, Карнаухівки, Рідного, Дібрівного, Грушувахи, Богородичного, Норцівки та Залимана.

Для ускладнення ведення повітряної розвідки противник задіяв комплекси радіоелектронної боротьби.

На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Краматорськ, Карпівка, Сіверськ, Верхньокам'янське, Переїзне, Григорівка, Донецьке, Райгородок, Званівка та Івано-Дар'ївка. Літаками штурмової авіації окупанти завдали авіаудару біля Спірного.

Ворог намагався провести наступ в районі Верхньокам'янського, успіху не мав, відійшов.

Бої у напрямку Зайцевого та Кодеми

На Бахмутському напрямку противник провів обстріли неподалік Бахмута, Костянтинівки, Соледара, Зайцевого, Яковлівки, Шумів, Кодеми, Білогорівки, Іванівки, Веселої Долини та Бахмутського. Завдав авіаційних ударів поблизу Зайцевого та Бахмута.

Ворог вів штурмові дії на напрямках Володимирівка – Яковлівка, Покровське – Бахмут, Відродження – Вершина, Новолуганське – Зайцеве. Захисники утримали позиції та відкинули окупантів назад,

– наголосили у Генштабі.

Противник продовжує ведення наступальних дій на напрямках Новолуганське – Кодема, Травневе – Кодема, Семигір'я – Зайцеве, бойові дії тривають.

На Авдіївському напрямку окупанти здійснювали обстріли із ствольної, реактивної артилерії та танків у районах населених пунктів Авдіївка, Павлівка, Піски, Шевченко, Нетайлове, Невельське, Олександропіль та Нью-Йорк. Завдавали авіаційних ударів біля Микільського, Кам'янки, Авдіївки, Володимирівки та Мар'їнки.

Противник вів наступальні бої в напрямках Новобахмутівка – Красногорівка, Спартак – Авдіївка, Веселе – Піски, успіху не мав, відійшов.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках зафіксовано обстріли із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Полтавка, Степове, Трудове, Новомихайлівка, Білогір'я, Новоандріївка, Новопіль, Володимирівка, Новосілка, Мала Токмачка, Времівка, Оріхів, Залізничне, Степногірськ, Темирівка, Чарівне. Ворожа авіація діяла неподалік Веселого, Новоданилівки, Малих Щербаків та Новосілки.

На Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли із танків та всього спектру артилерії по лінії зіткнення та в глибині оборони, намагається утримати зайняті позиції.

Ворог завдавав авіаударів поблизу Андріївки, Білогірки та Великого Артакового. Вів інтенсивну повітряну розвідку БпЛА,

– йдеться у зведенні.

В готовності до застосування високоточної зброї перебувають 4 носії крилатих ракет морського базування.

Українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи продовжують вогневе ураження скупчень живої сили, військової техніки російських окупантів та складів з боєприпасами. Внаслідок втрат особовий склад ворога на деяких напрямках відмовляється йти в бій та вдається до саботажу.

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