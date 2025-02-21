За добу відбулося 80 бойових зіткнень, найгарячіше на Покровському напрямку, – зведення Генштабу

У Генштабі ЗСУ оприлюднили звіт щодо ситуації на фронті за добу 21 лютого. На жаль, традиційно російни продовжуть спроби наступу, особливо на Покровському напрямку.

Росіяни зокрема застосовували ракетну атаку та авіаудари. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Як минула остання доба на фронті

Від початку доби зафіксовано 80 бойових зіткнень. Ворог здійснив один ракетний удар, 43 авіаційних атаки із застосуванням двох ракет і 53 керованих авіабомб, 1128 ударів дронами-камікадзе та понад 4 тисячі артилерійських обстрілів по позиціях українських військових і населених пунктах.

На Харківському напрямку захисники України відбили один штурм у районі Вовчанська, ще один бій триває. Також противник завдав авіаудару по Золочеву.

На Куп’янському напрямку російські війська п’ять разів намагалися витіснити українських бійців із позицій поблизу Загризового,. Одне боєзіткнення триває.

На Лиманському напрямку ворог сім разів атакував у районі населених пунктів Копанки, Новолюбівка, Терни, Ямполівка та Колодязі Два бої продовжуються. Російська авіація завдала удару по Боровій.

На Краматорському напрямку тривають три спроби противника прорвати оборону поблизу Васюківки. Під ворожими авіаударами сьогодні опинилися Часів Яр та Костянтинівка.

На Торецькому напрямку ворог дев’ять разів намагався вклинитися в оборону. Українські військові відбили дві атаки в районах Торецька та Диліївки, ще сім боїв тривають.

На Покровському напрямку тривають інтенсивні бої. Впродовж дня зафіксовано 29 атак противника.

Найбільша активність російських окупантів - в районах населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Свиридонівка, Промінь, Піщане, Сергіївка, Андріївка, Улакли, Удачне, Надіївка та Молодецьке. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Гродівка, Лисівка, Мирноград та Новоолександрівка.

За наявною на цей час інформацією, за сьогоднішній день втрати агресора на даному напрямку склали 245 осіб, з них 101 – безповоротно. Знищено сім автомобілів, гармату, бойову машину піхоти, реактивну систему залпового вогню БМ-21 “Град” та два мотоцикли. Окрім того, пошкоджено танк, важку вогнеметну систему ТОС-2 "Тосочка", гармату та автомобіль окупантів.

На Новопавлівському напрямку українські захисники відбили п’ять атак у районах Костянтинополя та Бурлацького.

На Гуляйпільському напрямку російська авіація завдала ударів некерованими ракетами по Новополю та Гуляйполю.

На Оріхівському напрямку тривають три ворожі атаки поблизу Щербаків і П’ятихаток.

На Курському напрямку за день зафіксовано 14 бойових зіткнень, 17 авіаударів із застосуванням 24 керованих авіабомб, а також 368 артилерійських обстрілів, серед них три з реактивних систем залпового вогню.

На Сіверському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

Сьогодні слід відзначити воїнів 128-ї окремої бригади територіальної оборони "Дике Поле" та 79-го прикордонного загону, які в надзвичайно складних умовах стримують атаки переважаючих сил противника, завдають йому значних втрат,

– зазначили у Генштабі.