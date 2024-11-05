Важка ситуація біля Курахового: у Генштабі вразили числом боїв на цьому напрямку

Ввечері 5 листопада Генштаб оновив оперативну інформацію щодо ситуації на фронті. Повідомляється, що загалом на фронті відбулося 131 бойове зіткнення за добу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на зведення Генштабу.

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Важкі бої на фронті

За данними Генштабу, 51 з 131 бойових зіткнення за добу відбулося на Курахівському напрямку. Станом 22:00 24 бої все ще продовжувалися.

На цьому напрямку було знешкоджено 191 окупант, 76 з них – безповоротно. Також знищено один автомобіль, одну бойову броньовану машину, одну окопну станцію РЕБ, один мотоцикл та один ворожий міномет,

– повідомили у ЗСУ.

Водночас також надзвичайно напруженою ситуацією лишається на Покровському напрямку. Там окупанти 31 раз намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Промінь, Лисівка, Новогродівка, Крутий Яр, Селидове та Гродівка.

"Противник зазнає значних втрат – сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 219 окупантів, 85 з них – безповоротно. Також знищено два автомобілі та один міномет. Крім цього, пошкоджено БТР противника", – уточнив у Генштабі.

Також по 7 разів ворог спробував атакувати на Куп'янському та Харківському напрямках. На Лиманському напрямку відбулося 9 бойових зіткнень.